Play w jeden dzień postawił maszt. Mieszkańcy Poznania protestują

Play w ciągu jednego dnia postawił nowy maszt. Inwestycja zlokalizowana w poznańskim Radojewie wzbudziła protest mieszkańców, są zaskoczeni konstrukcją, która nagle wyrosła między ich domami.

Radio Poznań donosi o kolejnym w ostatnim czasie proteście przeciwko inwestycjom operatorów telekomunikacyjnych – a w tym przypadku postawieniu przez Play nowego masztu. Konstrukcja ulokowana w Radojewie, willowej części Poznania wywołała zdziwienie i protesty mieszkańców.

Miała być studnia, nagle wyrósł maszt

Trudno im się dziwić. Wysoki na około 50 metrów maszt stanął na prywatnej działce ich sąsiada. Mieszkańcy zostali tym zaskoczeni, bo nikt nie informował ich o inwestycji, nie było konsultacji, a kiedy pytali o prowadzone prace, słyszeli, że powstaje studnia głębinowa. Potem w ciągu jednego dnia stanął maszt – relacjonuje Radio Poznań.

Operator nie zadbał o to, by poinformować mieszkańców osiedla o swoich planach. Tablica informacyjna została wystawiona dopiero w dniu instalacji masztu, czyli 13 sierpnia.

Mieszkańcy poznańskiego osiedla są zaskoczeni nie tylko tempem prac. Wskazują na wątpliwości dotyczące legalności inwestycji. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma liczne obostrzenia, zwłaszcza dotyczące wysokości stawianych obiektów – limit wynosi 12 metrów. Kilkukrotnie wyższy maszt Playa narusza te ustalenia.

Ja się tu sprowadziłam na emeryturę, chciałam sobie pobyć, jest strasznie. Niestety maszt widać z okna. Nie wiem, jak to się stało. Wcześnie rano wyjeżdżając do pracy, zauważyłam dwie duże konstrukcje i nagle w sobotę już maszt stał

– skarżą się mieszkańcy cytowani przez Radio Poznań.

Mieszkańcy zawiadomili o sprawie policję, inspekcję sanitarną i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Kolejne pisma szykują do prokuratury i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jak się okazuje, początkowo miasto nie zgodziło się na budowę masztu, ale inwestor odwołał się i tym razem dostał pozwolenie.

Play jeszcze nie włączył nowego masztu do swojej sieci, więc mieszkańcy Radojewa zbierają podpisy pod wnioskiem o wstrzymanie inwestycji.

To nie pierwsza taka sytuacja w Poznaniu, do jakiej doszło w ostatnim czasie. W kwietniu mieszkańcy miasta protestowali przeciwko wieży telekomunikacyjnej Playa postawionej u podnóża Góry Moraskiej, w obszarze cennym przyrodniczo. Nie wszyscy są jednak przeciwko, bo maszt Playa to jedyna nadzieja na szybki internet w okolicy, gdzie sieć dostarczana jest tylko drogą radiową.

