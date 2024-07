Spór w Moszczenicy Niżnej. Mieszkańcy blokują budowę masztu

W Moszczenicy Niżnej, niedaleko Starego Sącza, rozpoczęły się prace związane z budową nowej wieży antenowej. Wywołało to mieszane reakcje wśród okolicznych mieszkańców. Choć inwestycja ma na celu poprawę dostępu do usług telekomunikacyjnych w regionie, wielu z jej sąsiadów obawia się negatywnych skutków takiego rozwiązania dla otoczenia oraz jakości ich życia codziennego.

Starostwo Powiatowe wydało pozwolenie na budowę wieży antenowej na prywatnej działce, co spotkało się z protestami mieszkańców okolicy. W opinii niektórych z nich, nowa konstrukcja może zakłócać spokój oraz estetykę okolicy, podczas gdy inni argumentują, że taka infrastruktura jest niezbędna dla poprawy jakości usług telekomunikacyjnych, na których wielu z nas codziennie polega.

Moszczenica Niżna

Zasięg sieci komórkowej stał się kluczowym elementem życia współczesnego społeczeństwa. W dobie ciągłej potrzeby dostępu do Internetu, pracy zdalnej, czy też prostego utrzymywania kontaktów z bliskimi, nieodzowne staje się zapewnienie niezawodnego i szybkiego połączenia. Dobry zasięg nie tylko ułatwia codzienne życie, ale także wpływa na rozwój gospodarczy regionu, przyczyniając się do lepszego dostępu do edukacji online, e-usług czy rozwoju lokalnych przedsiębiorstw.

Niektórzy mieszkańcy podkreślają również, że obawy dotyczące potencjalnych negatywnych skutków zdrowotnych wynikających z obecności anten są nieuzasadnione, a technologia telekomunikacyjna w rzeczywistości przyczynia się do postępu społecznego i ekonomicznego. Dlatego też, mimo kontrowersji, wiele osób widzi w budowie nowych masztów antenowych nie tylko konieczność, ale także szansę na rozwój i modernizację regionu.

Ostateczna decyzja dotycząca budowy wieży antenowej w Moszczenicy Niżnej podkreśla istotę dialogu między społecznością a inwestorami, zwracając jednocześnie uwagę na potrzebę uwzględnienia lokalnych obaw i potrzeb. W kontekście szybkiego rozwoju technologicznego, ważne jest znalezienie równowagi między wprowadzaniem nowych rozwiązań a poszanowaniem wartości i potrzeb lokalnej społeczności.

Jak informuje serwis Starosądeckie.info, inwestycja w Moszczenicy Niżnej realizowana jest na prywatnej działce. Pierwsze prace już się zaczęły i nie ma dnia, by zaniepokojeni mieszkańcy jej nie doglądali. Inwestorem jest TowerLink Poland Sp. z o.o. (grupa Cellnex).

Tablica informacyjna

