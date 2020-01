PGE Systemy kupuje od Ericssona instalacje do testów przedwdrożeniowych LTE-MC w paśmie 450 MHz

Ericsson poinformował o uruchomieniu dla PGE Systemy pilotażowej radiowej sieci dostępowej, a także sieci rdzeniowej wraz z systemem zarządzania oraz serwera komunikacji krytycznej z oprogramowaniem dyspozytorskim. Całość dopełnia aplikacja mobilna na terminale końcowe użytkowników. W ramach podpisanej umowy Ericsson będzie również świadczył usługi utrzymania i wsparcia systemu przez kolejnych dwanaście miesięcy.

- powiedział Andrzej Piotrowski, wiceprezes PGE Systemy

Zobacz: LTE 450 zastąpi system TETRA w energetyce. PGE przygotowuje się do stworzenia sieci

Zobacz: PGE testuje system łączności krytycznej na LTE 450 MHz

- Ericsson R&D Center w Krakowie i Łodzi jest bezpośrednio zaangażowane we wspólne testy z PGE Systemy. Eksperci pracujący w R&D Center w Łodzi i Krakowie odpowiadają za wytwarzanie oprogramowania dla sieci o znaczeniu krytycznym w największych tego typu projektach na świecie – jak choćby amerykański FirstNet. Polski sektor energetyczny zyskuje dostęp do światowej klasy specjalistów gotowych rozwijać sieć LTE450. Firma Ericsson produkuje w Tczewie komponenty radiowe 5G. Ericsson planuje również produkcję komponentów LTE w paśmie 450MHz. Oprogramowanie, radio jak i basebandy niezbędne do budowy sieci LTE 450 MHz będą "Made in Poland".