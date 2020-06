Zmiany w strukturze NetWorks! Spółką pokieruje nowy zarząd

Maciej Zengel (Orange) po lewej, Piotr Markowski (T-Mobile) po prawejPodpis Od 1 lipca spółką NetWorks! pokieruje nowy zarząd. W jego skład wchodzą panowie Piotr Markowski z T-Mobile Polska i Maciej Zengel z Orange Polska.

NetWorkS! to spółka joint venture T-Mobile Polska i Orange Polska, powołana do zarządzania siecią RAN operatorów. Od 1 lipca zmieni się jej zarząd i struktura organizacyjna.

Zgodnie z nową strukturą spółki, za pracę firmy odpowiedzialny będzie dwuosobowy zarząd. Na jego czele stanie prezes, odpowiedzialny za koordynację działań, nadzór nad obszarami finansów, bezpieczeństwo, HR, zakupy oraz zgodność z prawem i normami. Stanowisko to obejmie Piotr Markowski, który ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej. Przez ponad 7 lat prowadził zróżnicowane projekty z obszaru telekomunikacji jako partner w firmie doradczej Mckinsey, a przez ostatnie 4 lata pracował na stanowisku członka zarządu T-Mobile Polska odpowiedzialnego za rynek B2B oraz szefa projektu wdrożenia Agile w firmie.

Drugie stanowisko to członek zarządu ds. technicznych. To stanowisko obejmie Maciej Zengel z Orange Polska. Będzie odpowiedzialny za operacyjne działanie spółki i nadzór nad obszarami planowania, rozwoju, budowy i optymalizacji sieci, Network Operations Center oraz IT. Jego doświadczenie w branży liczy ponad 20 lat. W Grupie Orange na różnych stanowiskach odpowiadał m.in. za nadzór nad spółkami (jako członek Rad Nadzorczych Teltech, Telefon 2000, ORE Marketplanet, NetWorkS!), projektami infrastrukturalnymi (dotyczącymi m.in. współdzielenia infrastruktury aktywnej oraz pasywnej czy roamingu krajowego), a także zarządzanie masztami. W Orange Polska odpowiadał też za politykę częstotliwości radiowych.

Obecni członkowie zarządu spółki, Edyta Rafalska i Leszek Lis, po wypełnieniu kontraktów z dniem 30 czerwca 2020 r. powrócą, odpowiednio, do Grup T-Mobile Polska i Orange Polska. Czekają na nich stanowiska w nowych obszarach.