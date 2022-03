Orange nawiązuje strategiczne partnerstwo z Lenovo

Orange Polska rozpoczyna szeroką współpracę z Lenovo Polska. Ma się to przyczynić do rozwoju oferty pomarańczowego operatora dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie usług oraz sprzętu do pracy.

Spółki Orange Polska i Lenovo Polska podpisały list intencyjny o partnerskiej współpracy na polskim rynku małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki temu portfolio sprzętowe Pomarańczowych poszerzy się między innymi o najnowsze laptopy Lenovo ThinkPad E. Urządzenia te powstały z myślą o biznesie i powinny się sprawdzić w zastosowaniach dla profesjonalistów ceniących sobie mobilność.

Zobacz: Lenovo z mnóstwem komputerowych nowości na MWC 2022

– powiedział Arkadiusz Wójcik, Dyrektor Rozwiązań ICT w Orange Polska

Współpraca z Orange to doskonały przykład realizowanych przez nas celów – w tym przypadku poszerzenia rynku. Pozwoli nam ona na jeszcze lepsze dotarcie do małych i średnich przedsiębiorstw, które poszukują idealnych dla siebie narzędzi pracy, co doskonale wpisuje się w naszą strategię jako czołowego producenta i dostawcy usług IT.