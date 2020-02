Nokia i Lufthansa testują prywatną sieć 5G. Pomoże sprawdzać silniki samolotów

Jedną z zalet sieci 5G jest możliwość wdrożenia prywatnej podsieci, obejmującej na przykład zakład przemysłowy. Taką sieć testują wspólnie Nokia i Lufthansa Technik.

Nokia i Lufthansa Technik będą testować szybką sieć bezprzewodową w zakładach kontroli jakości. Sieć 5G ma tam umożliwić wirtualną inspekcję części silników samolotowych. Obraz z kamer inspekcyjnych będzie można przesyłać bezpośrednio do klientów Lufthansa Technik. Dodatkowo zastosowanie 5G pozwoli znacząco zredukować koszty pracy zakładu i zoptymalizować procesy.

Prywatna sieć 5G to przyszłość przemysłu

Nokia i Lufthansa Technik zbadają, jak przemysłowa, prywatna sieć 5G sprawdzi się w akcji. Najciekawszą nowością jest tu wirtualna inspekcja – zupełnie nowy pomysł zakładu Lufthansa Technik w Hamburgu.

Aktualnie wyspecjalizowani mechanicy muszą się znaleźć w tym samym miejscu, co kontrolowane silniki. To spora niedogodność, którą wyeliminuje sieć 5G. Do klientów dostarczone zostaną przenośne urządzenia, które pomogą w kontroli. Specjaliści z Hamburga zobaczą każdą część silnika w wysokiej rozdzielczości na ekranach i dokonają oceny. Dzięki ich pomocy klient będzie mógł szybciej podjąć decyzje o konserwacji silników.

Zobacz: Po co nam to 5G? Polscy przedsiębiorcy nie mają wątpliwości

Zobacz: Play ma wreszcie telefon obsługujący jego 5G

Trudno o lepszy przykład wykorzystania 5G w przemyśle. Szybka sieć umożliwi przesyłanie obrazu w jakości, która pozwoli na precyzyjną ocenę komponentów, zapewni spore oszczędności i znacznie ułatwi cały proces.

Zobacz: Orange i Nokia zbudują w Słowacji sieć 5G

Nokia dostarczy nie tylko infrastrukturę 5G, ale też Nokia Digital Automation Cloud. To elastyczna i skalowalna platforma, którą Lufthansa Technik może dostosować do swoich potrzeb. Wszystko będzie dobrze zabezpieczone w sieci niedostępnej z zewnątrz. Lufthansa Technik to jeden z ponad 130 klientów Nokii, którzy zdecydowali się na prywatną sieć przemysłową.