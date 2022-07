Motorola chce prześcignąć Samsunga. Premiera flagowców tuż za rogiem

Na temat premiery nowych, flagowych smartfonów Motoroli, w tym rozkładanego modelu Razr, pojawiło się trochę sprzecznych doniesień, ale najnowsza zapowiedź producenta na Weibo nie pozostawia wątpliwości. Motorola chce uprzedzić Samsunga.

Samsung już kilka dni temu oficjalnie zapowiedział premierę rozkładanego telefonu Galaxy Z Flip4 – wydarzenie to odbędzie się 10 sierpnia. A co z jego konkurentem Razr 2022? Na ten temat krążyły tylko niepotwierdzone plotki, jednak Motorola ucięła spekulacje. Z opublikowanej dziś na Weibo zapowiedzi wynika, że prezentacja nowości odbędzie się jeszcze przed wydarzeniem Samsung Unpacked. Flagowce Motoroli zostaną zaprezentowane już 2 sierpnia.

A co dokładnie zobaczymy? Z hasztagów i plakatu wynika, że będą to dwa smartfony – rozkładany Motorola Razr 2022 oraz fotograficzny Moto X30 Pro.

Z innych źródeł wynika też, że Motorola pokaże nową wersję swojego interfejsu - MyUI 4.0.

Motorola Razr 2022, wcześniej określana też mianem Motorola Razr 3, w przeciwieństwie do poprzedników z tej linii ma być pełnym flagowcem, a moc do pracy dostarczy jej układ Snapdragon 8+ Gen 1 wspierany przez nawet 12 GB pamięci RAM. Główny, elastyczny ekran OLED ma przekątną 6,7 cala, natomiast na zewnątrz znajdzie się też całkiem spory wyświetlacz 3 cale. Z jednej z zapowiedzi Motoroli wynika, że wyświetlacz pozwoli nawet na odpalenie prostych gier, jak kości.

Z kolei Moto X30 Pro to długo oczekiwany smartfon znany pod kodową nazwą Motorola Frontier, który poza Chinami może wejść do sprzedaży jako Motorola Edge 30 Ultra. Szczególną cechą tego urządzenia ma być wykorzystanie matrycy aparatu o rozdzielczości aż 200 Mpix (Samsung ISOCELL HP1). Telefon wyposażony jest w ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala z odświeżaniem 144 Hz, a jego serce to układ Snapdragon 8+ Gen 1.

Sierpniowe nowości Motoroli na pewno wzmocnią pozycję producenta na rynku, ale niestety na razie obydwa urządzenia wejdą do sprzedaży tylko w Chinach, więc w plotkach o opóźnieniu premiery – światowej – może być ziarno prawdy.

Źródło zdjęć: Motorola Weibo

Źródło tekstu: Weibo