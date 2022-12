Micron opublikowała raport finansowy. Jest źle

Micron nie radzi sobie ze spadkiem popytu na kości DRAM i NAND. Firma notuje straty i przechodzi do działania. Będzie sporo zwolnień i mniej inwestycji.

Micron Technology Inc. to amerykańska firma obecna na rynku od 1978 roku. Specjalizuje się ona w produkcji kości pamięci typu NAND i DRAM oraz gotowych rozwiązań jak nośniki półprzewodnikowe i moduły RAM. Jest to aktualnie piąty - za Samsungiem, Kioxią, SK Group i WDC - największy na świecie producent.

Micron zanotował straty netto na poziomie 195 mln USD

Amerykanie opublikowali właśnie swoje wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2023 roku (nie we wszystkich firmach rok fiskalny pokrywa się z kalendarzowym). I nie ma co ukrywać - nie wygląda to zbyt dobrze.

Micron odnotował przychody w wysokości 4,085 miliardów dolarów w Q1 2023, co oznacza spadek z 6,643 miliardów dolarów w poprzednim kwartale i spadek z 7,687 miliardów dolarów w tym samym kwartale rok temu. Jednak co ważniejsze firma zanotowała stratę netto w wysokości 195 mln USD.

Snjay Mehrotra, CEO w Micronie, jasno dał do zrozumienia, że wymaga to stanowczych działań. Oczywiście nie da się wpłynąć na sytuację na rynku i nadpodaż pamięci. Amerykanie więc zdecydowali się na zwolnienie 10% pracowników. Prócz tego zmniejszy się budżet na inwestycje, a litografie EUV jak 1β zostaną opóźnione.

Jedyną dobrą wiadomością jest to, że Micron rozpoczął już wysyłanie pierwszych pamięci DDR5 25 Gb do zastosowań korporacyjnych do swoich partnerów. Tym samym do serwerów trafią "niedługo" moduły o pojemności 48, 96, 192 lub 384 GB, a rynek konsumencki zobaczy prawdopodobnie modele 24 i 48 GB.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Micron

Źródło tekstu: Micron, oprac. własne