Madhav Sheth nowym szefem Realme International

Realme to jeden z największych fenomenów ostatnich lat na rynku mobilnym. Firma ostatnio chwaliła się bardzo dużymi wzrostami i szybko awansowała do ścisłej czołówki producentów. Jednym z architektów sukcesu żółtej marki był Madhav Sheth. Ostatnio kierował on europejską oraz indyjską sekcją swojej firmy. Teraz dowiadujemy się o jego kolejnym awansie. Pokieruje on Realme International. Czym jest Realme International? Najprościej mówiąc, jest to cały Realme poza Chinami. Tamten rynek ma jednak zupełnie inną specyfikę. Między innymi chodzi o brak usług Google. Jest on również priorytetowy dla chińskich marek, chociaż stopień uzależnienia od niego jest różny. Największy u Huaweia, najmniejszy u Xiaomi.

Madhav Sheth pracuje w firmie od początku, czyli od 2018. Poza Europą oraz Indiami zajmował się w swojej karierze także Ameryką Południową. Dalej będzie on jednak podlegał szefowi wszystkich szefów w Realme. Taką funkcję ma w firmie Sky Li. Chińczyk bardzo wierzy w Shetha, którego nie mógł się nachwalić przy okazji ogłaszania jego promocji. Cóż, my czekamy na końcówkę 2022. Wtedy zgodnie ze słowami nowego szefa Realme International marka będzie największym producentem smartfonów w Polsce.

