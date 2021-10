Nie tylko telefony, Realme prezentuje też zegarek Realme Watch T1

Realme zaprezentował nie tylko telefony, ale i inteligentny zegarek Realme Watch T1. Prezentuje się on całkiem interesująco.

Realme miał dzisiaj w Chinach dużą konferencję prasową, podczas której zapowiedział dwa nowe telefony. Modele Realme GT Neo2T oraz Realme Q3s już jednak opisaliśmy. Nie były to jednak wszystkie nowe urządzenia, które pojawiły się w ofercie chińskiej marki. Realme zaprezentowało też inteligentny zegarek Realme Watch T1. Nowe urządzenie ma wyświetlacz o przekątnej 1,3 cala i akumulator o pojemności 228 mAh. Realme chwali się, że zegarek ma 4 GB pamięci wbudowanej. Ma to pozwolić na zapisanie 500 piosenek. Nie będzie trzeba korzystać z telefonu, zegarek sam prześle dźwięk do naszych słuchawek.

Nie zabraknie modułu NFC i rozmów głosowych przez Bluetootha 5. Oczywiście jak na zegarek przystało będzie też opcja pomiaru tętna czy tlenu we krwi. Sportowcy ucieszą się, bo zegarek może analizować aż 110 różnych aktywności tego typu. Model obsługuje też GPS, GLONASS, Beidou oraz Galilelo. Zegarek jest nie tylko inteligentny, ale i wytrzymały - może zanurkować w wodzie do 50 metrów. Urządzenie ma być dostępne w barwie czarnej i w dwóch odcieniach zieleni.

