Znany portal lotniczy wchodzi do Polski z bardzo pożądaną usługą

Czeski portal Kiwi.com, który zajmuje się sprzedażą biletów lotniczych ruszył na podbój polskiego rynku. Firma planuje sporą ekspansję na terenie Europy. W tym momencie testuje swoje usługi w Polsce, Czechach, Rumunii, Słowacji i na Wegrzech. Czym się wyróżnia platforma na tle innych? Jej głównym zadaniem jest zapewnienie zwrotu pieniędzy w przypadku odwołanego lotu i skuteczna pomoc w znalezieniu połączenia zastępczego.

Wybraliśmy Polskę, bo nie jesteśmy tu całkowicie nieznani, mamy dobre partnerstwo z LOT-em, działają tu wszyscy niskokosztowi przewoźnicy. Testujemy nowy produkt w regionie nam bliskim (...) Gdy model się sprawdzi, wprowadzimy go globalnie.

- twierdzi prezes i założyciel Kiwi.com, Olivier Dlouhy.

Oddadzą ci szybko kasę za odwołany lot

Nowa usługa portalu lotniczego stanowi odpowiedź na największą bolączkę pasażerów, czyli trudności z odzyskaniem pieniędzy w razie odwołania lotu i uzyskaniem pomocy znalezienia optymalnego połączenia zastępczego.

My zrobimy to natychmiast na konto bankowe, potem załatwimy formalności z linią lotniczą. W przypadku opóźnień, szukamy najlepszej oferty zastępczej. Nawet jeśli jest droższa, to pokrywamy koszty.

- zapewnia szef Kiwi.com.

Odwołane loty i opóźnienia to nie jedyne, co co zaprząta głowę pasażerów. Podróżni często skarżą się także na ograniczony wybór biletów, wymóg udostępniania zbyt wielu danych, gdy korzystają z przeglądarki. Każda zmiana ku lepszemu, niezwykle cieszy, czyniąc podróż mniej stresującą.

