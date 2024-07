Nie poleciałeś przez awarię Windowsa? Zapomnij o odszkodowaniu

Nie cichną echa po piątkowej globalnej awarii systemów Microsoftu. W samym lotnictwie opóźnionych został ponad 46 tys. lotów, a przeszło 5000 zostało odwołanych. Pasażerowie nie mogą liczyć na odszkodowania.

Globalny paraliż systemów lotniczych — pasażerowie nie dostaną odszkodowań

Po czwartkowej aktualizacji systemów Windows, wydanej przez zajmującą się cyberbezpieczeństwem firmę CrowdStrike, na 8,5 mln komputerów na całym świecie pojawiły się niebieskie ekrany śmierci. Problem dosięgnął między innymi systemów stosowanych w lotnictwie, powodując paraliż znacznej części planowanych lotów.

Pasażerowie, których loty zostały odwołane, mają prawo do zwrotu kosztów, nie mają gwarancji dodatkowej rekompensaty. To szczególnie dotkliwe dla osób, które na szybko musiały szukać alternatywnych połączeń, które są znacznie droższe niż bilety zakupione z dużym wyprzedzeniem.

Linie lotnicze nie są winne

Przepisy prawa obowiązujące w UE i UK stanowią, że prawo do dodatkowej rekompensaty przysługuje pasażerom, jeśli to linie lotnicze są winne opóźnienia czy odwołania lotu. Takie odszkodowania nie obowiązują jednak w przypadku nadzwyczajnych okoliczności, na które dane linie lotnicze nie miały wpływu.

I właśnie do takiej kategorii została jeszcze w piątek przypisana ostatnia awaria przez brytyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego (CAA). Zdaniem CAA branża nie powinna ponosić odpowiedzialności finansowej — czytamy na łamach The Times of London. Oczywiście nie zamyka to pasażerom, szczególnie działającymi razem, prób uzyskania rekompensaty za pośrednictwem sądów.

W USA nie ma jednolitego standardu rekompensat dla pasażerów — wszystko zależy tutaj od wewnętrznych regulaminów poszczególnych linii lotniczych. Jak jednak dowiedział się Business Insider, Departament Transportu USA uznaje zakłócenia IT za zakres kontroli linii lotniczych i departament naciska, aby przewodnicy pomogli pokryć koszty poniesione przez pasażerów.

Chcę być jasny – masz prawo do natychmiastowego zwrotu pieniędzy, jeśli twój lot zostanie odwołany i nie zdecydujesz się na ponowną rezerwację.

– napisał Pete Buttigieg, Sekretarz Transportu USA, w poście na platformie X.

Źródło zdjęć: BearFotos / Shutterstock

Źródło tekstu: Business Insider, The Times of London, oprac. wł