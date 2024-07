8,5 miliona Windowsów wystarczyło, by świat stanął w miejscu

W piątek 19 lipca 2024 felerna aktualizacja sparaliżowała linie lotnicze, banki, telekomy i wiele firm. Skala zjawiska była ogromna i niewielka zarazem.

Problemy na całym świecie były spowodowane wadliwą aktualizacją, dostarczoną przez CrowdStrike – dostawcę rozwiązań zabezpieczających dla biznesu. Microsoft podsumował straty, co daje ciekawy obraz piątkowej katastrofy.

Tylko 8,5 mln komputerów

Po aktualizacji oprogramowania na 8,5 mln komputerów na świecie pokazał się najstraszniejszy widok, znany użytkownikom Windowsa: Blue Screen of Death (CSOD). Większość z nas nie zobaczyła go na swoich maszynach w domu ani w pracy.

W skali świata jest to kropla w morzu. System Windows działa mniej-więcej na trzech z czterech komputerów, a tych jest już grubo ponad 2 miliardy. 8,5 miliona przy tym to liczba wręcz pomijalna.

Zobacz: Eksperci wyjaśniają przyczynę globalnej awarii

A jednak awaria, choć została szybko usunięta, sparaliżowała spory kawałek nowoczesnego świata. Właśnie dlatego, że dotknęła instytucje dużego kalibru, a więc wspomniane wcześniej banki, linie lotnicze, telekomy, szpitale itp.

Microsoft na swoim blogu podał, że problem z oprogramowaniem CrowdStrike został rozwiązany jeszcze tego samego dnia, ale jeszcze długo trzeba będzie radzić sobie z konsekwencjami. David Weston, VP of Enterprise and OS Security w Microsofcie, napisał, że trwają prace nad opracowaniem skalowalnego rozwiązania, które przyspieszy naprawianie szkód wyrządzonych przez aktualizację w infrastrukturze Microsoft Azure. Poinformował też, że Microsoft poprosił o pomoc największych konkurentów: Amazon Web Services oraz Google Cloud Platform. To zgoła niecodzienna sytuacja.

CrowdStrike zaś na swoim blogu wyjaśnił, co dokładnie wywołało awarię. Była to wina konfiguracji mającej pomóc wykrywać nowo zaobserwowaną zmianę w znanych już narzędziach, używanych w cyberatakach. Niestety Windows 7.11 i nowsze, na których działa produkt CrowdStrike Falcon, zareagowały na nowość błędem logicznym i awaryjnym zatrzymaniem systemu.

Zobacz: Reset jak zwykle pomaga. Świat wraca do siebie po wielkiej awarii

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Andrey_Popov / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Microsoft, CrowdStrike