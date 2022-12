iPhone 14 działa, jak należy. Pomógł uratować ofiarę wypadku

najnowsze iPhone'y zostały wyposażone w funkcję wykrywania wypadków. Dzięki niej pewien mężczyzna mógł szybko zlokalizować swoją żonę, która uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu.

Jedną z nowości, która trafiła na pokład smartfonów z serii iPhone 14 oraz najnowszych zegarków Apple'a, jest funkcja wykrywanie wypadku. Bazuje ona na nowym dwurdzeniowym akcelerometrze, zdolnym do pomiarów przeciążeń do 256G, a także nowym żyroskopie o wysokim zakresie dynamicznym. Po wykryciu niebezpiecznego zdarzenia, iPhone 14 lub Apple Watch może automatycznie powiadomić służby ratunkowe. Może się to bardzo przydać w momencie, gdy użytkownik jest nieprzytomny lub nie może dosięgnąć do swojego urządzenia.

Jeden z posiadaczy iPhone'a 14 napisał na Reddicie, że funkcja wykrywania wypadku pozwoliła mu na szybkie zlokalizowanie swojej żony, która brała udział w groźnym wypadku samochodowym i nie mogła się z nim skontaktować. Smartfon firmy Apple nie tylko wezwał służby ratunkowe, ale również powiadomił męża kobiety o wypadku i podał jej dokładną lokalizację.

Wcześniej dzisiaj, kiedy rozmawiałem z żoną przez telefon, gdy wracała do domu ze sklepu, usłyszałem jej krzyk i linia zamarła. W ciągu kilku sekund otrzymałem powiadomienie z jej iPhone'a informujące mnie, że miała wypadek, i podające mi jej dokładną lokalizację. Pobiegłem tam i byłem tam, zanim przyjechała karetka, po którą zadzwonił jej telefon. Okazało się, że roztargniony kierowca przekroczył linię środkową i uderzył czołowo w samochód mojej żony. Zarówno ona, jak i drugi kierowca czują się dobrze i oboje wracają do zdrowia. Świadkowie próbowali do mnie zadzwonić, ale była tak wstrząśnięta, że nie była w stanie podać im poprawnie mojego numeru telefonu. Wiedziałem o tym tylko dlatego, że jej urządzenie Apple powiedziało mi, dzięki czemu byłem przy niej, kiedy wsiadła do karetki. Gdyby nie jej iPhone, nigdy bym się nie dowiedział i zastanawiałbym się, co się stało i martwiłbym się. Nie mogę wyrazić mojego uznania dla tej funkcji wykrywania wypadku.

– napisał mężczyzna na Reddicie

Wiadomość do służb ratunkowych przez satelitę

Warto w tym miejscu przypomnieć, że nowe smartfony firmy Apple potrafią się kontaktować ze służbami ratunkowymi również przez satelitę. To szczególnie przydatne w miejscach, gdzie nie ma zasięgu sieci komórkowej. Odpowiednia funkcja została najpierw udostępniona użytkownikom iPhone'ów 14 w USA, natomiast dziś (13.12.2022) trafiła do Francji, Irlandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Z łączności satelitarnej można korzystać na smartfonach z zainstalowanym iOS w wersji 16.1.

Apple twierdzi, że wraz z wydaniem iOS 16.2, użytkownicy, którzy wybiorą lokalny numer służb ratunkowych, zostaną automatycznie przekierowani na 112, europejski numer alarmowy. Chodzi o przypadek, gdy z powodu braku zasięgu sieci komórkowej lub Wi-Fi nastąpi skorzystanie z satelitarnego SOS.

