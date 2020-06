Huawei Next-Image Awards 2020: zrób zdjęcie smartfonem Huawei i wygraj 10000 dolarów

Ruszyła najnowsza edycja fotograficznego konkursu Huawei Next-Image Awards 2020. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, w tym trzy główne po 10 tysięcy dolarów oraz smartfony Huawei P40 Pro.

Huawei Next-Image Awards to globalny konkurs dla fanów fotografii mobilnej, do którego w ubiegłym roku zgłoszono ponad 520 tysięcy prac z całego świata. Każdy chętny może zgłosić do 30 zdjęć na konkursowej platformie znajdującej się pod tym adresem. Zdjęcie powinno zostać zrobione smartfonem Huawei lub Honor i zostać załączone w formacie .jpg. Dopuszczalna jest edycja w aplikacjach wykorzystywanych na smartfonie. Rozdzielczość krótszego boku zdjęcia musi mieć co najmniej 1000 pikseli, a objętość pojedynczego obrazu nie może przekraczać 20 MB.

– Obecny czas to dobry moment, by twórcy z całego świata wykorzystali swoje umiejętności, uwieczniając i dzieląc się swoimi najbardziej radosnymi, inspirującymi obrazami. Zapraszamy wszystkich, zwłaszcza w obecnym okresie, gdy musimy pozostać rozdzieleni, do wykorzystania pozytywnej siły kreatywności, by być razem.

– powiedział Andrew Garrihy, z Huawei CBG (odpowiada za globalny wizerunek i rozwój marki)

– Huawei jest marką nierozerwalnie związaną z fotografią. Najnowszy flagowiec Huawei P40 Pro+ to najlepszy fotograficzny smartfon w historii marki. Zachęcam wszystkich posiadaczy smartfonów Huawei do udziału w konkursie, do szukania magicznych chwil i dzielenia się uwiecznionymi momentami.

– powiedziała Dorota Haller, dyrektorka ds. marketingu, komunikacji i digitalu Huawei CBG w Polsce

– Wygrana w konkursie Huawei Next-Image 2018 wywróciła moje życie do góry nogami. Moja pasja i hobby dały rozpęd sprawom zawodowym oraz biznesowym. Jeśli mógłbym doradzić coś uczestnikom tegorocznej edycji, to powiem, by nie bali się robić zdjęć, niezależnie od sytuacji i miejsca. Mamy w kieszeniach fantastyczne smartfony, dzięki nim mamy szansę chwytać naprawdę ulotne momenty.

– powiedział Michał „Wes” Wesołek, zdobywca Grand Prix w globalnej edycji konkursu Huawei Next-Image 2018

Prace zgłaszane do konkursu powinny odpowiadać tematom 5 kategorii konkursowych:

Blisko daleko – użyj aparatu w smartfonie, aby uchwycić świat z różnej perspektywy – nieważne, czy jesteś w pomieszczeniu, czy na łonie natury, Dobranoc – uchwyć wyjątkowe chwile w nocy lub przy słabym świetle – wykaż się kreatywnością i oddaj atmosferę chwili, Witaj, życie! – zdjęcie może być warte więcej niż tysiąc słów – uwiecznij i podziel się emocjami lub inspiracjami z codziennego życia, Twarze – eksperymentuj z siłą portretu – uwiecznij twarze najbliższych, Opowieść – wyraź swoje emocje i opowiedz osobistą historię w postaci storyboard (3 do 9 zdjęć).

Atrakcyjne nagrody dla zwycięzców

Zdjęcia zgłoszone do Huawei Next-Image Awards 2020 zostaną ocenione przez profesjonalne jury konkursu, które będzie się składać z ekspertów i autorytetów świata fotografii oraz przedstawicieli firmy Huawei. Konkurs podzielony jest na 2 etapy: lokalny oraz globalny.

W pierwszym etapie lokalne jury wyłoni 20 najlepszych polskich twórców, po 4 z każdej z 5 kategorii. Każdy laureat otrzyma bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds 3, a wyróżnione prace staną w szranki ze zdjęciami autorów z całego świata w etapie globalnym. Dodatkowo, autor najlepszej pracy z Polski otrzyma laptop Huawei MateBook 13 2020.

Trzech zwycięzców globalnego etapu konkursu otrzyma tytuł Fotografa Roku, nagrodę Grand Prize w wysokości 10000 dolarów, a także smartfon Huawei P40 Pro. Nagrodzonych zostanie także 15 najlepszych prac ze wszystkich kategorii, a każdy laureat otrzyma 1000 dolarów oraz smartfon Huawei P40 Pro. Dodatkowo jury wyróżni jeszcze 55 autorów prac, którzy otrzymają smartfon Huawei P40 Pro.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty we wrześniu tego roku. Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie Społeczności Huawei.

