Huawei P40 Pro+ już w Polsce! Tak zaawansowanego aparatu jeszcze nie było

Huawei P40 Pro+ dotarł do Polski. To nowy król fotografii Huawei z pięcioma aparatami.

Huawei P40 Pro+ – 5 aparatów i 5G

Huawei P40 Pro+ to przede wszystkim najbardziej zaawansowany aparat w historii serii Huawei P. Aparat główny składa się z aż pięciu części: ultraszerokokątnego aparatu z matrycą 40 MPix, głównego SuperSensing z matrycą 50 MPix, dwóch teleobiektywów (3x i 10x z matrycami 8 MPix) oraz sensora 3D TOF. Nie zabraknie tu niczego – jest nawet 100x zoom cyfrowy.

Aparat do selfie również jest imponujący. To podwójny moduł z matrycą główną 32 MPix i mniejszą do pomiaru głębi. Spodziewamy się świetnego trybu portretowego.

Pozostałe parametry tego modelu także stoją na najwyższym poziomie. Sercem tego modelu jest potężny Kirin 990 (7 nm) i 16-rdzeniowy układ graficzny Mali-G76. Jest tu także modemem 5G, który obsłuży częstotliwości używane przez polskich operatorów (2100 i 2600 MHz). Jest też obsługa VoLTE na dwóch kartach SIM, NFC, Bluetooth 5.1 i nowiutkie Wi-Fi 6. Do tego dostaniemy 8 GB RAM-u i aż 512 GB pamięci na spektakularne zdjęcia. To wszystko zasili akumulator 4200 mAh, który można naładować bezprzewodowo do 70% w pół godziny.

Wspaniałe zdjęcia będziemy mogli oglądać na ekranie OLED 6,58 cala o rozdzielczości 2K (2640 x 1200) i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Czytnik linii papilarnych został umieszczony w ekranie.

Huawei P40 Pro+ można kupić od poniedziałku 15 czerwca od godziny 12:00. Jeśli kupisz go przed 30 czerwca, dostaniesz zegarek Huawei Watch GT 2E i słuchawki Freebuds 3 za złotówkę. Cena rekomendowana tego modelu to 5999 zł.

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei, wł.