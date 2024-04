Mobilne Centrum Ekspozycji Huawei ponownie rusza w Polskę

W maju w trasę po Polsce wyruszy Mobilne Centrum Ekspozycji firmy Huawei. Odwiedzi ono cztery miasta w ramach Huawei Enterprise Roadshow 2024. Chiński producent pokaże swoje najnowocześniejsze rozwiązania, przeznaczone między innymi dla dużych przedsiębiorstw, administracji publicznej, opieki zdrowotnej, edukacji, dostawców usług internetowych i handlu detalicznego.

Tegoroczna trasa Mobilnego Centrum Ekspozycji Huawei obejmuje 54 miasta w 21 krajach Europy, zaczynając od Francji i Hiszpanii, przez Szwajcarię, Portugalię, Turcję, Finlandię, Norwegię, Szwecję, Austrię, Czechy, Holandię, Grecję, Belgię, Luksemburg, Serbię, Węgry, Irlandię i Bułgarię, a skończywszy na Rumunii. Na trasie znajdzie się również Polska, gdzie Mobilne Centrum Ekspozycyjne Huawei zagości 7 maja w Warszawie, by następnie 9 maja udać się do Jachranki, 13 maja do Krakowa, a 16 maja zakończyć polską edycję w Katowicach.

Mobilne Centrum Ekspozycji Huawei będzie można odwiedzić bezpłatnie w godzinach 9:30-17:00, po uprzednim dokonaniu rezerwacji na stronie internetowej wydarzenia lub na miejscu z pomocą opiekunów strefy.

Huawei Enterprise Roadshow 2024 i ICT Day w Warszawie

Polska część trasy Huawei Enterprise Roadshow zostanie zainagurowana 7 maja 2024 roku konferencją Huawei ICT Day, która odbędzie się w warszawskiej Kinotece, w Pałacu Kultury i Nauki. Podczas wydarzenia Huawei ma zaprezentować portfolio swoich innowacyjnych projektów oraz poruszyć kwestie technologiczno-biznesowe, istotne z punktu widzenia klientów i partnerów firmy. Zainstalowaną na parkingu Pałacu Kultury i Nauki ekspozycję będzie można odwiedzić także indywidualnie, bez konieczności uczestnictwa w konferencji.

W Jachrance, Mobilne Centrum Ekspozycyjne Huawei będzie stanowić dodatkową atrakcję dla uczestników konferencji KIKE, odbywającej się w dniach 8-10 maja w Hotelu Warszawianka. W Krakowie ekspozycja zostanie zaprezentowana na parkingu hotelu Galaxy jako dodatkowa atrakcja konferencji technologicznej PLNOG, a w Katowicach pojawi się na Placu Sławika i Antalla przy Katowickim Spodku.

Wydarzenie stanowi świetną okazję nie tylko do obejrzenia, ale również do przetestowania niektórych technologii w praktyce w towarzystwie ekspertów i inżynierów Huawei. Dzięki wsparciu partnerów, na miejscu odbywać się będą również warsztaty technologiczne oraz zapewniony zostanie szereg dodatkowych atrakcji. Na odwiedzających będzie czekać również strefa rekreacji – kawiarnia serwująca świeżo paloną lokalną kawę, leżaki oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami do wygrania.

– zachęca Huawei

Oprócz produktów firmy Huawei, eksperci zademonstrują także najbardziej zaawansowane rozwiązania specjalnie dostosowane do wymagań kluczowych branż, takich jak edukacja, opieka zdrowotna, usługi zarządzane, transport, usługi internetowe i handel detaliczny.

Harmonogram wizyt Mobilnego Centrum Ekspozycyjnego w Polsce:

7 maja – Warszawa, Pałac Kultury i Nauki,

9 maja – Jachranka, Hotel Warszawianka,

13 maja – Kraków, Hotel Galaxy,

16 maja – Katowice, Plac Sławika i Antalla.

Zobacz: Huawei Band 9 już w Polsce. Nowa opaska lepsza niż smartwatch

Zobacz: Huawei Pura 70 oficjalnie. To ma być nowy rozdział dla marki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Huawei

Źródło tekstu: Huawei