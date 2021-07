HarmonyOS ma już 30 milionów użytkowników

Miesiąc temu Huawei zaprezentował swój własny system operacyjny. Przyjrzyjmy się zatem, jak wygląda tempo jego rozpowszechniania.

Huawei zaczął prace nad HarmonyOS już dawno temu, ale ruszyły one z kopyta dopiero po sankcjach nałożonych przez USA. W końcu miesiąc temu system operacyjny zadebiutował w pełnej wersji. Będąc jednak dokładniejszym jest to bardziej reinterpretacja Androida, a nie coś całkowicie nowego. Chińska firma postawiła sobie za cel, że do końca roku HarmonyOS będzie mieć 300 milionów użytkowników. Okazuje się, że teraz jest ich 30 milionów. Aktualizacja do nowego systemu nie jest jednak jeszcze dostępna dla większości urządzeń, dlatego można to uznać za dobry wynik

Chińczycy szacują, że 100 milionów użytkowników będzie właścicielami sprzętu innych firm. Przede wszystkim chodzi tu o starsze smartfony i zegarki marki Honor, jednak nie tylko. Z Huaweiem już teraz chcą współpracować takie firmy jak np. Midea, Tissot czy Meizu. W drugim przypadku chodzi oczywiście o zegarki. Midea i Meizu celują w Internet Rzeczy. Pierwsza z firm myśli o... inteligentnym piekarniku. Do sprzedaży niedługo wejdzie też tablet Huawei MatePad 11.

