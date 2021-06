Huawei Mate X2 4G debiutuje w Chinach - na pokładzie HarmonyOS 2.0

Huawei Mate X2 4G to nowa wersja składanego smartfona, przeznaczona na rynek chiński. Urządzenie będzie pracowało pod kontrolą HarmonyOS 2.0.

Huawei Mate X2 to składany smartfon klasy premium, który trafił do sprzedaży w lutym 2021 r. Teraz po blisko pół roku na rynek trafiła jego nowa wersja. Huawei Mate X2 4G pozbawiony został łączności 5G, za to na pokładzie znalazł się nowy system producenta: HarmonyOS 2.0.

Pod względem specyfikacji Huawei Mate X2 4G w zasadzie nie różni się od swojej podstawowej wersji. Ponownie mamy dwa wyświetlacze OLED (składany o przekątnej 8" i zewnętrzny 6,45"), poczwórny aparat z główną jednostką o rozdzielczości 50 MP, a nawet ten sam procesor: HiSilicon Kirin 9000. Jedyną różnicą sprzętową jest brak podzespołów odpowiedzialnych za obsługę łączności 5G.

Nie oznacza to jednak, że na tym zmiany się kończą. Bynajmniej! Huawei Mate X2 4G przynosi małą rewolucję w kontekście oprogramowania, ponieważ w przeciwieństwie do poprzednika pracować ma pod kontrolą HarmonyOS 2.0. Będzie to w związku z tym jeden z pierwszych smartfonów oferowanych fabrycznie z autorskim systemem producenta.

Nieco niższa będzie także cena, choć tu różnice szykują się raczej symboliczne. Huawei Mate X2 4G kosztować ma 17 500 juanów (ok. 10 223 zł), a do sprzedaży trafi 11 lipca.

Huawei Mate X2 bez 5G - kolejny owoc wojny handlowej

A skąd w ogóle ta dziwna decyzja, by po ponad pół roku wprowadzić do sprzedaży okrojoną wersję flagowego produktu? Jak łatwo się domyślić, z przymusu. W obliczu nałożonych przez USA sankcji Huawei ma poważny problem, by zapewnić sobie podzespoły niezbędne do produkcji smartfonów 5G. W efekcie już od jakiegoś czasu producent pracuje nad wprowadzeniem do sprzedaży wariantów 4G większości swoich urządzeń. Oprócz Mate X2 podobny zabieg spotkał m.in. Huawei Mate 40 Pro, Mate 40E i nova8 Pro.

