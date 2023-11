Rewolucja w rozmowach telefonicznych. Idzie bat na wścibskich

Mała, ale przydatna poprawka może już niebawem zrewolucjonizować połączenia głosowe na Androidzie. Docenią ją zwłaszcza ci, którzy rozmawiać nie lubią, lub nie chcą. Albo obawiają się o gumowe uszy dookoła

Rozmowy telefoniczne bywają kłopotliwe i to z co najmniej dwóch zasadniczych względów. Po pierwsze, na przeszkodzie stanąć mogą problemy zdrowotne, utrudniające lub wręcz uniemożliwiające komunikację werbalną. Po drugie, co częściej spotykane, w danym momencie możemy po prostu nie chcieć głośno o czymś mówić, gdyż znajdujemy się na przykład w zatłoczonym autobusie.

Samsung proste, ale bardzo efektywne rozwiązanie tego problemu znalazł już przeszło rok temu. Mianowicie umożliwił asystentowi głosowemu Bixby odczytywanie w trakcie rozmowy wiadomości przekazywanych za pośrednictwem klawiatury. Później Apple skopiował ten pomysł w iOS 17. Ale co z użytkownikami sprzętu innych marek? – zapytacie.

Odpowiedzi dostarcza sam Google, który to wprowadził połączenia tekstowe, jak nazwano tę funkcję, w ramach najnowszej aktualizacji Androida. Co ważne, zaznaczono od razu, że nowość nie będzie domeną wyłącznie smartfonów z rodziny Pixel, ale trafi do wszystkich. Rzecz jasna, o ile poszczególni producenci zdecydują się zaktualizowane oprogramowanie udostępnić.

Ponadto wkrótce będziesz mieć możliwość odpowiadania podczas rozmów telefonicznych, wysyłając SMS-a z odpowiedzią, która będzie czytana na głos, co umożliwi odbieranie połączeń bez konieczności ich słyszenia lub odpowiadania głosem

– czytamy na oficjalnym blogu Google.

Niestety małym minusem może być to, że na razie nie wiemy, czy połączenia tekstowe pojawią się we wszystkich możliwych regionach. Nie ujawniono także listy obsługiwanych języków. Najprawdopodobniej jednak będzie ona tożsama z dostępnością Asystenta Google, a co za tym idzie akurat Polacy powinni skorzystać z niej relatywnie szybko.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Materiały prasowe, oprac. własne