Foxconn zatrudnia legiony do produkcji iPhone'ów

Foxconn zatrudnia kilkadziesiąt tysięcy nowych pracowników specjalnie na potrzeby kontraktu z firmą Apple. Produkcja iPhone'a 16 idzie pełną parą.

Już niedługo będzie największe święto fanów Apple'a. Najprawdopodobniej we wrześniu zadebiutuje iPhone 16. Nic zatem dziwnego, że produkcja idzie pełną parą. Apple zamówił już 80 milionów wyświetlaczy z fabryk Samsunga i 43 miliony wyświetlaczy z fabryk LG. Jednocześnie w Chinach rusza produkcja właściwych telefonów.

Foxconn zatrudnia 50 tysięcy pracowników specjalnie na iPhone'y

Największym wytwórcą iPhone'ów jest oczywiście Foxconn. Gigant przemysłowy zamierza wyprodukować 90 milionów urządzeń. Nic zatem dziwnego, że koncern zaczął wielkie zatrudnianie. Foxconn zatrudnił do swoich fabryk w Chinach 50 tysięcy nowych pracowników.

Zainteresowanym pracą w chińskich fabrykach zdradzimy, że na taśmie można zarobić 25 juanów za godzinę. To około 14 złotych. Lepiej przedstawia się bonus za przyjęcie do pracy. Na start nowy pracownik otrzyma 7500 juanów. To około 4135 złotych. Sercem produkcji dla Apple'a jest fabryka Foxconnu w Zhengzhou.

Źródło zdjęć: telepolis

Źródło tekstu: businesskorea, wł