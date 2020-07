FakeHunter Chatbot - nowe narzędzie do weryfikacji fake newsów

Polska Agencja Prasowa (PAP) uruchamia nowe narzędzie do weryfikacji fake newsów. #FakeHunter Chatbot to kolejny krok w walce z zalewem dezinformacji związanej z SARS-Cov-2.

Za pomocą innowacyjnego narzędzia #FakeHunter Chatbot każdy zainteresowany może w ciągu kilku chwil zweryfikować prawdziwość informacji dotyczących koronawirusa SARS-Cov-2 oraz wywołanej przez niego pandemii Covid-19.

– To nowatorskie narzędzie, oparte na algorytmach sztucznej inteligencji, które cały czas się uczy i rozwija. W praktyce, działa więc tym lepiej, im częściej i intensywniej jest używane: dzięki interakcji z użytkownikami oraz danym, które są do niego wprowadzane. Chatbot będzie istotnym wzmocnieniem projektu #FakeHunter. Został on zresztą stworzony na zasadach pro publico bono przez partnera projektu, firmę Objectivity.