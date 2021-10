Facebook przeżył największą awarię w historii. Co było przyczyną?

Facebook przeżył trwającą kilka godzin awarię, która dotknęła nawet 3,5 mld użytkowników jego usług. Problemy, które były największe i najszersze w historii społecznościowego giganta, zostały wywołane zmianami w konfiguracji routerów koordynujących ruch między centrami danych Facebooka.

4 października 2021 roku przejdzie do historii jako dzień, w którym zatrzymał się Internet. Tego dnia około godziny 17:30 rozpoczął się gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń w serwisie Downdetector, na całym świecie, przy Facebooku, Messengerze, Instagramie oraz komunikatorze WhatsApp. Awaria w serwisach Marka Zuckerberga spowodowała, że internauci przeszli na inne serwisy, więc problemy dotknęły również inne media społecznościowe, choć w znacznie mniejszym stopniu. Do tego dochodzą usługi, których użytkownicy logują się za pomocą Facebooka - to również przestało działać.

Dla wielu osób Facebook i spółka to w zasadzie cały Internet, dlatego równocześnie dostało się operatorom telekomunikacyjnym, no bo skoro nie działa Facebook, to na pewno są problemy z Internetem. Tę korelację widać na poniższym zrzucie ekranu ze strony downdetector.pl. Podobnie było także w innych wersjach językowych serwisu.

Jak się okazało, awaria Facebooka została spowodowana błędnym uaktualnieniem protokołu BGP (ang. Border Gateway Protocol), czyli systemu sterującego ruchem w Internecie. Doprowadziło to do zatrzymania komunikacji pomiędzy serwerami Facebooka. Co więcej, uaktualnienie zablokowało zdalnym użytkownikom możliwość usunięcia zmian, a osoby z fizycznym dostępem nie miały dostępu do sieci. Pojawił się również problem z fizycznym dostępem do serwerowni, a niektórzy pracownicy Facebooka utknęli w swoich biurach. Wynikało to z niedziałającego połączenia elektronicznych zamków w drzwiach z serwerami.

W nocy (polskiego czasu) Facebook opublikował krótki komunikat dotyczący przyczyny awarii. Winowajcą były zmiany w podstawowej infrastrukturze internetowej, która koordynuje ruch między centrami danych. To przerwało komunikację i kaskadowo przeniosło się do innych centrów danych, zatrzymując usługi Facebooka.

Facebook ostatecznie przywrócił swoje usługi po tym, jak zespół jego pracowników uzyskał dostęp do komputerów w centrum danych w Santa Clara w Kalifornii. Z wykresów w serwisie Downdetector wynika, że awaria Facebooka trwała około 7 godzin. Była to największa awaria w historii społecznościowego giganta, co odbiło się również na wartości samej firmy. Akcje Facebooka staniały o prawie 5%, a - jak podaje Bloomberg - wartość majątku Marka Zuckerberga obniżyła się o prawie 7 miliardów dolarów.

Źródło zdjęć: Tumisu / Pixabay, Downdetector.pl

Źródło tekstu: Facebook, Twitter, The New York Time, Wirtualnemedia.pl, Bloomberg