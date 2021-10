Awaria Facebooka, Instagrama i WhatsAppa. Polacy bez dostępu

Jeśli nie działa Ci Facebook i Instagram, to nie jesteś jedyny. Serwisy społecznościowe właśnie mają dużą awarię i nie działają wielu osobom.

Facebook i Instagram nie działają? Prawdopodobnie nie jesteś w tym momencie jedyną osobą, która nie ma dostępu do serwisów społecznościowych Marka Zuckerberga. Według wskazań serwisu downdetector awaria rozpoczęła się chwilę po 17:00 czasu polskiego. W momencie pisania tego tekstu zarówno Facebook, jak i Instagram cały czas nie działają.

Awaria Facebooka i Instagrama!

Na ten moment nie wiadomo, co spowodowało awarię, jak jest ona poważna i jak wiele osób nie może korzystać z Facebooka oraz Instagrama. Nie wiemy też, kiedy oba serwisu powrócą do życia. Biorąc pod uwagę fakt, że w tym samym momencie padły oba serwisy, możemy domniemywać, że wina leży po stronie serwerów. W redakcji kilka osób potwierdziło, że serwisy nie działają w wersji przeglądarkowej, a aplikacje mobilne wyświetlają co najwyżej stare posty sprzed kilku dni.

Awaria jest już globalna. Wspominany serwis downdetector, w momencie pisania tekstu, ma już prawie 40 tys. zgłoszeń w samym USA, które dotyczą Facebooka. Podobnie liczby wyglądają w przypadku Instagrama.

AKTUALIZACJA:

Problem dotyczy również WhatsAppa oraz Messengera!

