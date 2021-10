InPost ma awarię. Są problemy z nadawaniem przesyłek

Pierwszy poniedziałek października przywitał wielu klientów firmy InPost niemożliwością nadania przesyłki za pomocą tego operatora. Użytkownicy skarżą się na niedziałające API oraz nadawanie przesyłek w managerze. Problem dotyczy także serwisów zewnętrznych, które korzystają z API InPostu, na przykład na Allegro.

Nie można nadawać przesyłek przez API - czy jest jakiś planowany termin przywrócenia usługi?

Nie da się utworzyć etykiet.. co jest grane?

Problem z API po stronie InPost, nie działa integracja Sello-InPost. Błąd zgłoszony na maila o 10.00. Brak odpowiedzi i informacji jak długo trwać będzie awaria.

Zgłaszany na maila błąd:

{"status":500,"error":"internal_server_error","message":"Unexpected error occurred. Contact your administrator at integracja@inpost.pl. In the message you can also enter the ID ea6058ce-f55e-4fcc-92a3-09a1f47e5cc8 which will speed up diagnosing the problem.","details":{}}

Niesamowite jest to, że przy takim padnięciu API, tj. od rana i trwa (a przy okazji padaczce wszystkich powiązanych platform) nie wydaliście żadnego komunikatu. Opiekunowie też nie odpisują, aż tak gorąco?