Canal+ Polska odświeża zarząd

Catherine Carde zastąpi Jarosława Kordalewskiego w zarządzie Canal+ Polska i obejmie funkcję wiceprezesa ds. technologii i IT. Jarosław Kordalewski został promowany do struktur Grupy Canal+.

Jarosław Kordalewski będzie wspierał Grupę Canal+ i Canal+ International w realizacji strategii cyfrowej transformacji i budowaniu przewagi konkurencyjnej w strategicznym dla Grupy obszarze nowych technologii.

Jarosław Kordalewski jest związany z Canal+ od 27 lat. Zaczynał pracę w Canal+ Polska w 1995 roku, jeszcze w trakcie studiów w Zakładzie Telewizji Instytutu Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W trakcie kolejnych lat pracy rozwijał swoje kompetencje zajmując stanowiska z rosnącym zakresem odpowiedzialności, kolejno inżyniera odpowiedzialnego za funkcjonowanie systemów TV, kierownika Działu Transmisji, dyrektora Działu Technicznego oraz dyrektora wykonawczego Pionu Technologii i Systemów.

W latach 1998-2001 w Skandynawii budował jeden z pierwszych europejskich cyfrowych systemów nadawczych dla Cyfry+. Kierował również projektem budowy i wyposażenia obiektu nadawczo-produkcyjnego Canal+ Polska przy ul. Sikorskiego 9 w Warszawie (2008), budową centrum nadawczego K+ w Wietnamie (2008-2010) oraz współpracował przy budowie studia telewizyjnego w Canal+ Myanmar (2019). Brał również udział w projekcie łączenia systemów technologicznych w tracie dwóch fuzji – Canal+ i Wizja TV (2001-2002) oraz Cyfry+ i telewizji n (2012-2013).

Z dniem 1 września 2021 roku na stanowisko wiceprezesa ds. technologii i IT Canal+ Polska zostanie powołana Catherine Carde.

Catherine Carde posiada ponad 25 lat doświadczenia zawodowego zdobywanego w firmach z branży medialnej, telekomunikacyjnej i nowych technologii, w tym w Grupie Canal+, gdzie zajmowała zróżnicowane stanowiska o szerokim zakresie odpowiedzialności. Pracę w Canal+ rozpoczynała w 2010 roku, najpierw jako Dyrektor Techniczna, a następnie Dyrektor Projektów. Później dołączyła do Canal+ International jako Dyrektor Operacyjna regionu Afryka, a następnie Dyrektor Generalna regionu Oceanu Indyjskiego i Karaibów, odpowiadając między innymi za procesy IT, technologię, logistykę, obsługę klienta oraz rozwój komercyjny. Bezpośrednio przed dołączeniem do Canal+ Polska, Catherine Carde pracowała dla Eutelsat Satellite Broadband na stanowisku Zastępcy Dyrektora Generalnego.

Źródło zdjęć: Canal+ Polska

Źródło tekstu: Canal+ Polska