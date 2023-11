Biłgoraj wzorem. Wybiera lepszy zasięg i nie boi się masztów\

Stawianie nowych masztów czy wież telekomunikacyjnych w Polsce często wywołuje protesty okolicznych mieszkańców, którzy albo w ogóle nie chcą takiej konstrukcji u siebie, albo chcą, ale w innym miejscu. W Biłgoraju było inaczej.

W centrum Biłgoraju powstaje instalacja radiokomunikacyjna BT 12925 Biłgoraj Różnówka wraz z infrastrukturą towarzyszącą wieży typu BOT-H2/54 dla Towerlink Poland. Spółka ta, będąca częścią grupy Cellnex, zarządza infrastrukturą telekomunikacyjną używaną przez sieć Plus. Miejscowe Starostwo Powiatowe wydało pozwolenie na budowę, wobec której – jak informuje serwis bilgorajska.pl – nie było żadnych sprzeciwów.

Nowa wieża telekomunikacyjna stanie na działkach numer 23/27 oraz 23/28 (mapy 44, obręb 0001 Biłgoraj). Inwestor, spółka Towerlink Poland, złożyła wniosek o pozwolenie na budowę 19 maja 2023 roku, a 21 czerwca go uzupełniła. Organem odpowiednim do wydania decyzji było starostwo, które 17 lipca tego roku wydało pozwolenie na budowę tej inwestycji. Taka informacja została przekazana mieszkańcom, trafiając do właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do wymienionych wyżej działek.

Co ciekawe, żadna ze stron postępowania administracyjnego nie wniosła uwag ani zastrzeżeń do planowanej inwestycji.

W dniu 16 sierpnia 2023 roku, z uwagi na niewniesienie odwołania od stron postępowania administracyjnego, decyzja stała się ostateczna.

– poinformowało Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

Zobacz: Play skłócił mieszkańców Gruszczyna z sołtysem. Trwa konflikt

Zobacz: Play zwiększa zasięg. Ludzie dostali białej gorączki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Google

Źródło tekstu: bilgorajska.pl