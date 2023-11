Play skłócił mieszkańców Gruszczyna z sołtysem. Trwa konflikt

Na łamach dziennika Echo Dnia możemy przeczytać o poważnym sporze między sołtysem i mieszkańcami Gruszczyna (gmina Krasocin, województwo świętokrzyskie). Jego zarzewiem stała się wieża telekomunikacyjna, którą Play ma postawić na prywatnej działce sołtysa, która znajduje się w promieniu 250 metrów od drogi. Sam pomysł poprawy zasięgu telefonii komórkowej w Gruszczynie mieszkańcy akceptują, ale nie w planowanej lokalizacji.

Rozumiemy, że taka wieża musi gdzieś powstać, akceptujemy, że padło na nas. By wypracować jednak kompromis, zaproponowaliśmy własną lokalizację. Maszt mieściłby się 500 metrów od drogi, stałby pod linią wysokiego napięcia, więc nikt w pobliżu nigdy by się nie wybudował. Jednakże, tu pojawia się problem z panem sołtysem. Według obecnych planów, wieża ma być postawiona na jego działce. 250 metrów od drogi, blisko działek, na których kiedyś przecież powstanie osiedle domków jednorodzinnych. Sołtys nie chce odstąpić od pomysłu usytuowania masztu na jego terenie, nie chce iść nam na rękę.

– powiedział pan Radosław, jeden z mieszkańców Gruszczyna

– dodała pani Iwona

Mieszkańcy Gruszczyna proponują, by inwestycję fioletowego operatora odsunąć od linii drogi. Akceptowaną przez nich lokalizacją na wieżę jest miejsce oddalone o pół kilometra od ulicy. Głównym argumentem za taką zmianą jest obawa o wartość działek znajdujących się w pobliżu działki sołtysa Gruszczyna, na której ma powstać wysoka konstrukcja z antenami komórkowymi.

– powiedział pan Maciej w rozmowie z dziennikiem Echo Dnia

Tymczasem sołtys Gruszczyna twierdzi, że proponowana prze mieszkańców tej miejscowości lokalizacja prawie nie różni się od tej na jego działce.

W pierwszej wersji maszt miał stać 100 metrów od drogi, na co zgody nie wydał wójt Ireneusz Gliściński. Doszło do porozumienia, że wieża zostanie przesunięta w głąb działki. Po wstępnych ustaleniach, 25 rodzin poinformowało samorząd, że w ogóle nie życzą sobie masztu. W międzyczasie jeden z nich ściągnął przedstawiciela inwestora na swoją działkę i okazało się nagle, że jeżeli wieża powstanie na ich terenie, 50-70 metrów dalej, to poprzednie argumenty są w ogóle bez znaczenia. Czy to ma jakiś sens? Sądzę, że nie wszyscy właściciele nieruchomości, którzy w ogóle nie zgadzali się na maszt, zostali poinformowani o tym pomyśle. Rozmawiałem z przedstawicielem inwestora, czyli sieci Play. Wypowiedział się w krytycznych słowach o tym mieszkańcu, stwierdził, że jest szantażowany.