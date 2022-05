Apple zaprasza na WWDC 2022. Co w harmonogramie?

Apple przypomina o zbliżającej się konferencji dla deweloperów, czyli WWDC 2022. Amerykański gigant ogłosił właśnie harmonogram tego wydarzenia, podczas którego powinniśmy poznać nowe wersje oprogramowania dla iPhone'ów, iPadów i innych sprzętów Apple'a.

Tegoroczne wydarzenie WWDC (Worldwide Developer Conference) rozpocznie się 6 czerwca 2022 roku o godzinie 19:00 polskiego czasu. Wtedy rozpocznie się sesja "Apple Keynote". Ten początek corocznej konferencji WWDC koncentrował się w ostatnich latach na nowych wydaniach oprogramowania. Jeśli nic się w tym zakresie nie zmieni, powinniśmy poznać tu najnowsze wersje systemów operacyjnych amerykańskiego giganta: iOS 16, iPadOS 16, tvOS 16, macOS 13 oraz watchOS 9.

Jeśli chodzi o iOS 16, spodziewamy się zobaczyć większe, konfigurowalne widżety, znane podobno wewnętrznie jako "InfoShack", a także ulepszone powiadomienia, choć nie wiadomo, co to oznacza. W sieci pojawiły się też wzmianki o nowych sposobach interakcji. Za niecałe dwa tygodnie dowiemy się, czy to prawda.

Co jeszcze w harmonogramie?

Tego samego dnia (6 czerwca) o godzinie 22:00 polskiego czasu ma się rozpocząć konferencja "Platforms State of the Union". Z kolei o godzinie 2:00 polskiego czasu (czyli już 7 czerwca) zostaną ogłoszone nagrody "Apple Design Awards".

7 czerwca, w drugim dniu WWDC 2022, firma Apple wyda filmy pokazujące nowe funkcje w najnowszych wersjach oprogramowania dla smartfonów, tabletów, komputerów i Apple TV.

Wydarzenie WWDC 2022 będzie można śledzić między innymi na Apple.com oraz w serwisie YouTube, a także za pomocą aplikacji Apple Developer. Więcej informacji o harmonogramie można znaleźć pod tym adresem.

