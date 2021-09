Tim Cook nie lubi, gdy pracownicy Apple'a ujawniają tajne informacje

Tim Cook, CEO Apple'a, napisał do pracowników e-mail, w którym wyraził swoje niezadowolenie z powodu ujawniania przez nich kluczowych informacji firmy oraz zapewnił o intensywnych pracach mających na celu odkrycie źródła przecieków. Jego wiadomość również została ujawniona.

CEO firmy Apple, Tim Cook, wyraził swoje niezadowolenie z powodu pracowników, którzy ujawniają kluczowe informacje o firmie. Szef amerykańskiego koncernu napisał do pracowników firmy wiadomość e-mail, w której poinformował, że Apple robi wszystko, co w jego mocy, by polować na przecieki. Zauważył również, że ludzie, którzy ujawniają poufne informacje, nie należą do Apple'a. Jak na ironię, e-mail Cooka do pracowników firmy na temat wycieków został również ujawniony przez tych pracowników.

17 września tego roku odbyło się spotkanie Cooka z pracownikami firmy Apple w sprawie szczepionki na Covid-19, a jego szczegóły zostały wkrótce opisane w serwisie The Verge. Cook wyraził również swoje obawy dotyczące szczegółów produktu, które zostały udostępnione reporterom i prasie jeszcze przed premierą. Rozwścieczony CEO napisał do swoich podwładnych, że Apple nie będzie tolerować ujawniania poufnych informacji niezależnie od tego, czy jest to specyfikacja nowego produktu, czy szczegóły poufnego spotkania.

Piszę dzisiaj, ponieważ słyszałem, że wielu z Was było niesamowicie sfrustrowanych widząc, jak treść spotkania wycieka do reporterów. Dzieje się tak po wprowadzeniu produktu na rynek, w którym większość szczegółów naszych zapowiedzi wyciekła również do prasy. Ale to działa tylko wtedy, gdy możemy ufać, że te treści pozostaną w Apple. Chcę cię zapewnić, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zidentyfikować tych, którzy byli źródłem wycieku. Jak wiesz, nie tolerujemy ujawniania informacji poufnych, niezależnie od tego, czy jest to IP produktu, czy szczegóły poufnego spotkania. Wiemy, że za przecieki odpowiada kilka osób. Wiemy również, że osoby, które ujawniają poufne informacje, nie należą tutaj.

– napisał Tim Cook w e-mailu, którego treść również wyciekła

Apple rygorystycznie poluje na typerów i przecieki. W czerwcu firma wysłała zawiadomienia prawne do typerów. Apple ostrzega w nich przed ujawnianiem informacji o niewydanych projektach firmy, ponieważ może to dać konkurentom amerykańskiego koncernu cenne informacje i wprowadzić klientów w błąd, ponieważ to, co zostało ujawnione, może nie być dokładne.

Jednym z takich typerów jest Kang, który ujawnił kluczowe informacje na temat przyszłych produktów firmy Apple. Kang opublikował szczegóły na temat smartfonów z serii iPhone12 oraz urządzenia HomePod mini przed ich premierą. W przeszłości wyciekły również różne informacje na temat iPhone'a SE 2020, zegarków Apple Watch SE i Apple Watch Series 6, a także iPada 8 i iPada Air 4 i innych.

