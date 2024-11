iPhone na kieszeń Polaka? Wystarczy poczekać do marca

Nowy iPhone marzy się wielu Polakom, ale proporcje cen urządzeń Apple do średnich zarobków są, lekko mówiąc, niekorzystne. Na szczęście nadchodzi on: nowy iPhone SE.

Dalsza część tekstu pod wideo

Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że produkcja iPhone'a SE 4 ma ruszyć lada moment – w grudniu 2024 roku. To kiedy premiera?

Zobacz: Apple iPhone SE 4 od grudnia w masowej produkcji

Byle do marca

Wiele wskazuje na to, że iPhone SE 4 zostanie wprowadzony na rynek w marcu 2025 roku. Poprzednik również debiutował w tym miesiącu, więc ten element układanki pasuje. Trzeba jednak pamiętać, że wcześniejszy model ujrzeliśmy po raz pierwszy w kwietniu.

Kolejny wycinek dotarł do nas z Korei Południowej. Zakłady LG Innotek lada dzień mają zabrać się za masową produkcję komponentów aparatu iPhone'a SE 4. Lokalne media informują, że LG zwykle dostarcza zamówione komponenty na 3 miesiące przed premierą urządzenia, w którym zostaną zamontowane. Bingo!

Harmonogram pracy LG Innotek potwierdza marcową premierę najtańszego iPhone'a. Aparat główny, który już niebawem będzie zjeżdżać z taśmy produkcyjnej, będzie identyczne z tymi w iPhonie 15 i także dostanie matrycę 48 MPix. Do tego spodziewamy się czipu Apple A18 z obsługą Apple Intelligence, zupełnie jak w iPhonie 16.

No i w końcu dizajn nie będzie wyglądał, jakby telefon miał służyć do dzwonienia w przeszłość. iPhone SE 4 dostanie zapewne ekran OLED 6,1 cala ze wcięciem na górze i wąskimi ramkami, rozpoznawanie twarzy i obudowę do złudzenia przypominającą iPhona 14, widocznego na zdjęciu powyżej.

Teraz trzeba trzymać kciuki, żeby Apple nie przesadził z ceną. To mało prawdopodobne, ale nigdy nie wiadomo.

Zobacz: Nadchodzi iPhone dla Polaka. Znamy prawie całą specyfikację

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Patryk Łobaza

Źródło tekstu: Ajunews