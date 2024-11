Koniec z brakiem zasięgu? Apple inwestuje w satelity

Apple inwestuje 1,7 miliarda dolarów w sieć satelitarną Globalstar. Celem jest poprawa komunikacji satelitarnej i zapewnienie użytkownikom iPhone'ów jeszcze lepszego zasięgu, nawet w najbardziej odległych zakątkach świata.

Firma Apple od 2022 roku korzysta z sieci Globalstar, umożliwiając wysyłanie wiadomości alarmowych z iPhone'ów w sytuacjach, gdy są problemy z zasięgiem sieci komórkowej. Teraz gigant z Cupertino idzie o krok dalej, inwestując w rozbudowę konstelacji satelitów.

Co zyskają użytkownicy iPhone'ów?

Choć szczegóły inwestycji nie zostały jeszcze ujawnione, możemy się spodziewać:

lepszego zasięgu: komunikacja satelitarna będzie dostępna w większej liczbie miejsc, nawet tam, gdzie dotychczas było to niemożliwe,

komunikacja satelitarna będzie dostępna w większej liczbie miejsc, nawet tam, gdzie dotychczas było to niemożliwe, nowych funkcji: być może pojawi się możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych lub korzystania z Internetu za pośrednictwem satelitów,

być może pojawi się możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych lub korzystania z Internetu za pośrednictwem satelitów, większej niezawodności: rozbudowana sieć zapewni stabilniejsze połączenie.

Globalstar wzmocni swoją pozycję

Dzięki inwestycji Apple'a, Globalstar stanie się jeszcze ważniejszym graczem na rynku komunikacji satelitarnej. Firma planuje wykorzystać pozyskane środki na spłatę długu i rozbudowę swojej infrastruktury. Sama informacja o wstrzyknięciu w satelitarną spółkę kwoty 1,7 mld dolarów spowodowała wzrost cen akcji Globalstar o ponad 31%.

Jak informuje portal SpaceNews, w kwocie 1,7 mld dolarów mieszczą się:

400 mln dolarów na przejęcie 20% udziałów w satelitarnej konstelacji Globalstar,

1,1 mld dolarów w rozłożonych w czasie przedpłatach na rzecz operatora, które mają pomóc w sfinansowaniu sieci,

232 mln dolarów na refinansowanie zadłużenia Globalstar.

Inwestycja Apple'a w Globalstar to kolejny dowód na to, że przyszłość komunikacji należy do satelitów. Możemy się spodziewać, że w najbliższych latach coraz więcej urządzeń będzie wyposażonych w funkcje umożliwiające korzystanie z takiego rodzaju łączności.

Zobacz: Apple po 3Q2024: iPhone i usługi napędzają rekordowy wzrost

Zobacz: Rozczarowanie czy zachwyt? Testujemy iPhone'a 16 Pro Max

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: SpaceNews