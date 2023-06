To nie pomyłka. Apple weźmie mniej kasy od programistów

Programiści myśleli, że to pomyłka, ale nie! Wersje testowe systemów Apple, zaprezentowane podczas WWDC 2023, są dostępne za darmo.

Apple nie chwalił się szczególnie tą zmianą, więc sporo osób myślało, że to błąd. Dotychczas jeśli ktoś chciał zainstalować sobie niewydaną jeszcze wersję testową systemu na iPhone'a, Maca, iPada, Apple Watcha czy Apple TV, miał dwa wyjścia. Można było poczekać, aż Apple wyda publiczną betę na kilka tygodni przed premierą. Można było też zapłacić 99 dolarów rocznie – tyle kosztuje bowiem konto deweloperskie z uprawnieniami wczesnego dostępu do oprogramowania.

iOS 17 dla deweloperów za darmo

W czasie WWDC 2023 Apple po cichu zawęził ten abonament. W efekcie każdy może już uzyskać dostęp do systemów operacyjnych i aplikacji Apple, które zostaną wydane jesienią, na czele z iOS 17.

Wystarczy zarejestrować się na developer.apple.com. Mogę potwierdzić, że udało mi się ściągnąć obraz macOS Sonoma, mimo że nie płacę za konto deweloperskie.

Ponadto bez płacenia można uzyskać dostęp do korespondującej wersji środowiska deweloperskiego Xcode i towarzyszących mu narzędzi, w tym możliwości testowania aplikacji na swoich urządzeniach. Otworem stoi forum i system zgłaszania błędów. Na pewno nie zaszkodzi, jeśli programiści oswoją się z narzędziami, zanim dostaną w swoje ręce gogle rzeczywistości rozszerzonej Apple Vision Pro.

Zobacz: Apple wynajduje gogle VR na nowo. Czy zrobi to lepiej niż wszyscy?

Abonament nie został zlikwidowany całkowicie, bo Apple nadal chętnie przyjmie pieniądze programistów w zamian za wsparcie techniczne, pomoc przy dystrybucji aplikacji, dystrybucja apek w środowisku biznesowym i tak dalej.

Myślę, że Apple liczy na większe zainteresowanie tworzeniem aplikacji. Darmowy dostęp do narzędzi pozwoli przyciągnąć więcej osób, zwłaszcza młodych, do tworzenia aplikacji dla ekosystemu Apple. Zobaczymy, czy zaowocuje to rewolucyjnymi pomysłami. Kto wie, może właśnie ktoś po lekturze tego artykułu sięgnie po Xcode i zostanie nową gwiazdą App Store.

Jeśli chcesz sprawdzić na swoim własnym sprzęcie nowe oprogramowanie firmy Apple, lepiej jednak zaczekać, aż zostaną udostępnione publiczne wersje beta. Chyba że masz osobne sztuki przeznaczone tylko do eksperymentów – wtedy droga wolna. Wersje beta przeznaczone dla deweloperów nie nadają się do uruchamiania na „głównym” sprzęcie i na pewno nie da się na nich pracować na co dzień.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: adsfg

Źródło tekstu: AppleInsider