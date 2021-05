Amazon nie zapłacił w Europie podatku CIT

Amazon słynie z osiągania szczytów w sztuce unikania podatków. Teraz na przykład Amerykanie nie zapłacili w Europie podatku CIT.

Wszystkie największe firmy technologiczne są kontrowersyjne, ale o palmę pierwszeństwa w tej unikalnej konkurencji walczą Facebook i Amazon. Ten pierwszy jest jednak pod ostrzałem za kwestie dotyczące danych osobowych, a Amazonowi obrywa się za prawa pracownicze i unikanie podatków na skalę niespotykaną nawet wśród wielu firm z podobnego sektora. Amazon w Europie wszelkie operacje finansowe ostatecznie rozlicza jako Amazon SARL w Luksemburgu.

Co prawda w minionym roku Amazon wykazał 44 miliardy euro przychodów. To o 37% więcej niż rok wcześniej. Mimo tego luksemburska filia Amazona zdołała wykazać stratę 1,2 mld euro straty. Mało tego - firma otrzymała nawet ulgę podatkową w wysokości 56 milionów euro. Żadnego podatku CIT Amazon nie zapłacił. Firma tłumaczy, że inne podatki płaci, a CIT płaci się od zysków, a nie od przychodów. Amazon podkreśla, że tworzy w Europie nowe miejsca pracy. Margaret Hodge z brytyjskiej Partii Pracy stoi jednak na stanowisku, że straty firmy to kwestia unikania podatków, obecności w rajach podatkowych i sztuczek księgowych.

