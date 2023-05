Alert RCB. Znów coś spadło na terenie Polski? Trwają poszukiwania

Trwają poszukiwania, a do obywateli wysłane zostało ostrzeżenie RCB. Tym razem chodzi o obiekt powietrzny.

Osoby mieszkające w północno-zachodniej części Polski otrzymali 13 maja ostrzeżenie za pośrednictwem systemu RCB. Jego treść ostrzega nie o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych, ale o prowadzonych przez wojsko poszukiwaniach. Prawdopodobnie na terenie naszego kraju spadło urządzenie latające, przypominające balon. Na myśl od razu przychodzi chiński balon szpiegowski, o którym niedawno było głośno za sprawą amerykańskich mediów, ale „nasz” balon najprawdopodobniej przebył krótszą drogę.

Jeśli znajdziesz podejrzany obiekt, nie dotykaj go i jak najszybciej powiadom Policję. Takie zalecenie znalazło się w ostrzeżeniu RCB, które otrzymał jeden z redaktorów TELPOLIS.PL.

Białoruski balon w Polsce

Nie mamy pewności, czy niezidentyfikowany balon rzeczywiście jest dziełem Białorusi, ale nadleciał z kierunku, który by na to wskazywał. Centrum Operacji Powietrznych odnotowało trasę obiektu, który został wykryty w nocy z piątku na sobotę. Kontakt radarowy z obiektem został utracony w okolicach Rypina (nad wsią Kowaliki), około 50 km na wschód od Torunia. Jeszcze nie ucichła afera z rosyjskim pociskiem, który spadł niedaleko, więc mieszkańcy kujawsko-pomorskiego mają sporo stresu i sporo powodów, by nie ufać aparatom państwowym.

Nie wiadomo, jak daleko balon mógł jeszcze polecieć, więc ostrzeżenie zostało wydane w województwach:

pomorskim,

kujawsko-pomorskim

i zachodniopomorskim.

Poszukiwania zaczęły się właśnie od Rypina. Został już uruchomiony zespół poszukiwawczo-ratowniczy Wojsk Obrony Terytorialnej pod dowództwem Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Na razie do akcji wkroczyło niewiele osób, ale w miarę potrzeby zespół poszukiwaczy zostanie powiększony.

Uwaga ‼️ Alert RCB ‼



"Trwają poszukiwania obiektu powietrznego przypominającego balon. W przypadku jego znalezienia nie podnoś, powiadom najblizszy posterunek Policji."



Alert RCB tej treści został wysłany do odbiorców na terenie 3 województw. pic.twitter.com/3zgmmyLUVo — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) May 13, 2023

Wstępne obserwacje Ministerstwa Obrony Narodowej wskazują, że ten obiekt to balon obserwacyjny. Niemniej zaleca się szczególną ostrożność osobom, które mogą znaleźć się w pobliżu.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Trzykropy i James William Smith / Shutterstock

Źródło tekstu: RCB, własne