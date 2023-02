UFO nad USA? Prawda może być kompromitująca

W ostatnich tygodniach USA zestrzeliło kilka niezidentyfikowanych obiektów latających. Okazuje się, że jednym z nich mógł nieszkodliwy balon radiowy.

Od kilkunastu dni jednym z głośniejszych tematów w mediach jest zestrzelenie przez Amerykanów i Kanadyjczyków kilku niezidentyfikowanych obiektów latających. Wciąż nie wiadomo, czym dokładnie były. Podejrzenia padają na Chińczyków i ich balony szpiegowskie. Jednak jeden z obiektów mógł być całkowicie nieszkodliwy, a reakcja Amerykanów mocno przesadzona.

Amerykanie zestrzelili nieszkodliwy balon

Ani Amerykanie, ani Kanadyjczycy na ten moment nie potwierdzili, czym były zestrzelone obiekty. W przypadku jednego wiemy, że prawdopodobnie był to chiński balon szpiegowski, natomiast pochodzenie pozostałych pozostaje tajemnicą, chociaż Biały Dom przyznał, że jeden z obiektów nie był chiński. Teraz już wiemy, czym mógł być.

Okazuje się, że Amerykanie mogli zestrzelić nieszkodliwy balon radiowy, wystrzelony przez entuzjastów. Obiekt o oznaczeniu K9YO-15 należał do Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade i wystartował w październiku 2022 roku. Od tego czasu kilkukrotnie okrążył kulę ziemską. Co prawda jego właściciele nie potwierdzili, że to właśnie on został zestrzelony, ale przyznali, że ostatni raz mieli z nim kontakt, gdy znajdował się nad Alaską. Od zeszłego tygodnia nie mogą się z nim w żaden sposób skontaktować.

Balon miał około 81 cm średnicy. Ma wyposażeniu miał moduł GPS, komputer Arduiono oraz niewielki panel słoneczny. Całkowity koszt to około kilkuset dolarów, więc nie jest to jakaś wielka strata. Natomiast inaczej wygląda to z perspektywy Stanów Zjednoczonych. Szacuje się, że godzina lotu F-22 Raptor to koszt około 85 tys. dolarów. Do tego należy doliczyć rakietę AIM-9X Sidewinder, która kosztuje 400 tys. dolarów. Jeśli Amerykanie rzeczywiście zestrzelili nieszkodliwy balon radiowy, to kosztowało ich to około 0,5 mln dolarów.

Zobacz: Armia USA: Mamy filmy z UFO, ale ich nie pokażemy

Zobacz: Halo, Ziemia. Naukowcy zdradzają, kiedy odezwą się do nas Obcy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: ExtremeTech