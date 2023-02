Zagadka nad Kanadą. Wojsko zestrzeliło UFO

W minioną sobotę (11 lutego) samolot F-22 amerykańskich sił powietrznych zestrzelił niezidentyfikowany obiekt latający nad terenem Kanady. Informacja została potwierdzona przez premiera Justina Trudeau. Na razie nie wiadomo, czym był obiekt, ale urzędnicy zdradzili, że miał cylindryczny kształt.

NORAD po raz pierwszy wykrył podejrzany obiekt w piątek o godzinie 3:41 EST, czyli około 9:41 czasu polskiego nad Alaską. Został wysłany do niego F-22 amerykańskich sił powietrznych. W momencie, w który UFO znalazło się nad przestrzenią Kanady, do formacji dołączyły ich własne statki, a konkretnie CF-18 oraz CP-140.

- przekazał gen. Patrick Ryder, rzecznik Pentagonu.

To nie pierwszy tego typu przypadek. Dosłownie dzień wcześniej prezydent USA zatwierdził zestrzelenie innego obiektu nad terenem Alaski, niedaleko Deadhorse. Z kolei 4 lutego amerykański F-22 zestrzelił chiński balon szpiegowski nad wybrzeżem Karoliny Południowej. Państwo Środka twierdzi, że był to obiekt cywilny o celach naukowych.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.