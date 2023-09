Dziwny alert RCB straszy Polaków. Wyjaśniamy

Do niektórych Polaków zaczęły trafiać nietypowe alerty RCB. Chociaż brzmią dziwnie, to są jak najbardziej prawdziwe.

Alerty RCB to SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami. Najczęściej służy do informowania Polaków o załamującej się pogodzie, np. nadchodzących burzach czy wysokich opadach. Jednak dzisiaj do części Polaków trafiła bardzo nietypowa wiadomość. Nie ma powodów do obaw, jest prawdziwa.

Alert RCB o szczepieniach lisów

Część Polaków otrzymała dzisiaj Alert RCB na temat szczepienia lisów przeciw wściekliźnie. To nie jest żadne oszustwo. Akcja była już wcześniej zaplanowa. Co ważne, SMS nie trafi do wszystkich, ponieważ szczepieni jest ograniczone terytorialnie, więc nie ma takiej potrzeby.

Uwaga! W dn. 9-20-09 z samolotów będzie zrzucana szczepionka dla lisów przeciw wściekliźnie. Nie dotykaj szczepionki! Nie dopuszczaj do niej zwierząt domowych!

- brzmi alert RCB.

Szczepienie zaplanowane jest na terenie Mazowsza oraz stołecznych lasów miejskich. W zależności od terenu szczepionka będzie rozkładana ręcznie lub zrzucana z samolotów. Będzie ona miała kształt brunatno-zielonej przynęty w formie krążka.

Służby ostrzegają, aby zachować ostrożność i do środka nie dopuszczać zwierząt domowych. W razie kontaktu należy natychmiast zgłosić się z czworonogiem do weterynarza. Szczepionka nie powinna być dotykana również przez ludzi, ponieważ lisy mogą wyczuć nasz zapach i wtedy jej nie zjedzą.

