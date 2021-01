Albicla - zaczęło się falstartem, skończyło się katastrofą

Serwis Albicla istnieje ledwie kilka dni, a już zdążył zaliczyć falstart. Potem było już tylko gorzej. Obecnie jedyne słowo, jakie pasuje to katastrofa.

Każdy chce mieć swojego Facebooka lub Twittera. Niestety, jedyny konkurent Facebooka, który odniósł prawdziwy sukces to rosyjski serwis Vkontakte, który jest serwisem społecznościowym pierwszego wyboru w zdecydowanej większości krajów dawnego ZSRR. Liczy się jeszcze koreański Naver, Chiny z zakazanym Facebookiem to bowiem całkowicie inny przypadek. Wraz z zamieszaniem dotyczącym cenzury w mediach społecznościowych swojego Facebooka postanowiła stworzyć Gazeta Polska. Informowaliśmy już o pierwszych bardzo poważanych wpadkach portalu. A co było dalej? Dalej było tylko gorzej.

Przynajmniej trzy razy wyciekł dostęp do bazy danych serwisu. Jednocześnie większość użytkowników, których to liczbą chwalił się Tomasz Sakiewicz stanowili... papieże, klony Marcina Najmana, George'a Floyda i fałszywe konta polityków PiS. Krystyna Pawłowicz bardzo się zirytowała na Twitterze, że ktoś zajął jej konto, zanim ona się zarejestrowała w serwisie Albicla. Ekipa prowadząca portal starała się coś łatać - usunięto możliwość ustawienia hasła jednoznakowego. Potem minimalnie musiało ono mieć osiem znaków. Tak, osiem spacji zadziałało. Niektórzy ustawili za to całego Pana Tadeusza jako swoje. Na portalu pojawiła się nawet dziecięca pornografia. W końcu wyłączono możliwość komentowania. Dzisiaj z kolei pojawiła się prawdziwa wisienka na torcie: ktoś podmienił tło i zdjęcie profilowe na oficjalnym koncie portalu. W efekcie Albicla... usunęła własne konto. Podejrzewamy, że znamy jedną z przyczyn takiej katastrofy: Tomasz Sakiewicz przyznał, że programiści pracowali za darmo. Według samego redaktora przyczyną kłopotów są jednak tajemnicze grupy wpływu.

Zobacz: Albicla - Facebook Gazety Polskiej zalicza falstart

Zobacz: WolniSlowianie.pl - miał być polski Facebook, zabiło go #loli

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: krystyna pawłowicz, wykop, tomasz sakiewicz, wtv, wł