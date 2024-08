Atak na polskiego producenta szybek na telefon. Był dostęp do danych klientów

Dostęp został wykryty i zablokowany 23 sierpnia 2024 roku. Zakres naruszenia bezpieczeństwa objął takie dane klientów jak imię, nazwisko i adres e-mail.

Jak przy tym zapewnia 3mk w komunikacie, inne dane pozostały bezpieczne. Nie doszło do wycieku haseł do kont, informacji dotyczących kart płatniczych, numeru telefonu czy adresu korespondencji.

Niezwłocznie po wykryciu ataku podjęliśmy działania w celu ustalenia jego źródła i zakresu oraz zaradzeniu zaistniałej sytuacji. Wdrożyliśmy w trybie natychmiastowym nowe procedury i środki bezpieczeństwa, które mają na celu zapobieganie ponownym atakom w przyszłości. Zawiadomiliśmy również o nieuprawnionym uzyskaniu dostępu do danych Urząd Ochrony Danych Osobowych.

- zapewnia w 3mk

Firma nie dysponuje informacją na temat ujawnienia lub wykorzystania danych klientów w sposób niezgodny z przepisami prawa, ale nie wyklucza, że oprócz naruszenia poufności danych mogło też dojść do ich skopiowania.

Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane do prób oszustw m.in. za pośrednictwem fałszywych wiadomości email lub SMS. Nadawcy mogą przy tym podszywać się pod sklep internetowy 3mk.pl. Oszuści mogą próbować w ten sposób pozyskać od Państwa np. dane związane z kartami płatniczymi lub bankowością internetową, albo próbować przekierować Państwa do bramek płatności internetowych. Stwarza to ryzyko utraty pieniędzy. Dane mogą być też użyte w celu dostarczania Państwu niechcianych informacji handlowych.