Wygraj z nami przenośny głośnik Teufel BOOMSTER. To już ostania szansa!

Marka Teufel nie tylko ogłosiła promocje Black Friday na swój sprzęt audio, ale również przygotowała dla czytelników Telepolis.pl nagrodę na konkurs, w którym można wygrać głośnik przenośny Teufel BOOMSTER. To już ostatnia okazja, by wziąć udział w zabawie.

Teufel BOOMSTER to przenośny głośnik w stylu retro, przypominający z wyglądu dawne boomboxy. Jest dość duży, kanciasty, ale wewnątrz umieszczono najlepsze rozwiązania audio, jakich można oczekiwać dziś w takim sprzęcie. BOOMSTER ma radio DAB+ i FM, łączność Bluetooth 5.0, obsługę Qualcomm aptX, wejście AUX, gwarantuje też klasę wodoszczelności IPX5. Urządzenie na zasilaniu akumulatorowym pracuje do 18 godzin, więc latem pozwoli na rozkręcenie imprezy przez całą noc.

Całkowita moc wyjściowa (RMS) głośnika to aż 42 W. Za przetwarzanie dźwięku odpowiada wzmacniacz Class-D z inteligentnym systemem zużywania energii, a także zestaw głośników: wysokotonowe, średniotonowy oraz subwoofer typu frontfire wraz z pasywnymi membranami. Dzięki technologii Dynamore głośnik odtwarza wirtualną scenę stereo, która wykracza poza jego fizyczne kształty. Producent przekonuje, że głośnik świetnie nadaje się podczas Battle Rap na podwórku.

Wartość nagrody to 1699 zł, a więcej przeczytać na temat głośnika Teufel BOOMSTER możecie pod tym adresem.

Jak wygrać głośnik Teufel w konkursie?

Na udział w konkursie pozostało już niewiele czasu. Na zgłoszenia czekamy do 30 listopada, do końca dnia, macie więc niecałe dwa dni! Co trzeba zrobić? Po zalogowaniu się do Telepolis.pl odpowiedzieć na konkursowe pytanie (patrz odnośnik na dole).

Nie później niż 7 grudnia ogłosimy zwycięzcę w komentarzu pod konkursowym ogłoszeniem (nie pod tą przypominajką). Nagroda zostanie przesłana drogą kurierską na wskazany przez zwycięzcę polski adres. O adres będziemy pytać drogą mailową, stąd pamiętajcie, by zalogować się na TELEPOLIS.PL przed wysłaniem swojego zgłoszenia.

