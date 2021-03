Teufel Cinebar 11 - popularny soundbar teraz w dźwiękiem przestrzennym

Firma Teufel zaprezentowała odświeżoną wersję swojego najpopularniejszego soundbaru, Cinebar 11. Urządzenie ma większą moc od poprzednika, możliwość rozbudowy do systemu surround oraz wsparcie dla technologii wirtualnego dźwięku przestrzennego.

Teufel Cinebar 11 to wszechstronny soundbar, który powinien się sprawdzić się podczas seansów filmowych, w grach oraz do słuchania muzyki. Urządzenie zostało wyposażone w zestaw głośników, na który składają się: dwa 20-milimetrowe głośniki wysokotonowe, sześć 45-milimetrowych głośników średniotonowych oraz osiem cyfrowych końcówek mocy. Dostępne są trzy tryby dźwięku: normalny, nocny oraz głos.

Najnowsza propozycja firmy Teufel występuje w zestawie z nowym modelem bezprzewodowego subwoofera T6. Poza wysoką jakością basów, wyróżnia się on także kompaktowymi rozmiarami (42 x 42 x 12 cm) oraz możliwością ustawienia w pionie lub poziomie. Pozwala to łatwiej wkomponować subwoofer we wnętrze, a nawet całkowicie go ukryć, na przykład pod kanapą.

Entuzjaści dźwięku przestrzennego powinni docenić autorską technologię Dynamore oraz opcję bezprzewodowej rozbudowy o tylne głośniki EFFEKT (zestaw 4.1). Moduł Bluetooth 5.0 z aptX zapewnia transmisję dźwięku w jakości zbliżonej do muzyki odtwarzanej z płyt CD. Ulepszony został także port HDMI, który teraz, w wersji 2.0 z HDCP 2.2, obsługuje HDR. W Cinebar 11 znajdują się też złącza ARC dla łatwego podłączenia kablowego i CEC do obsługi pilota TV.

Nowością jest też panel dotykowy do obsługi urządzenia oraz dwie wersje kolorystyczne, biała i czarna. Z przodu soundbar ma dyskretny, wygaszający się biały wyświetlacz. Dzięki zintegrowanemu uchwytowi, urządzenie w łatwy sposób można zamontować na ścianie. W zestawie znajduje się również pilot.

Dostępność i cena

Soundbar Teufel Cinebar 11 jest dostępny w sprzedaży na stronie internetowej teufelaudio.pl w cenie 1749 zł. Dla pierwszych nabywców przewidziany jest rabat w wysokości 200 zł, ważny do 22 marca 2021 roku. Zestaw 4.1 z dodatkowymi tylnymi głośnikami EFFEKT dostępny jest w cenie 3149 zł.

Źródło tekstu: Teufel