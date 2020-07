Test Teufel Cinebar Pro Surround "4.1-Set" - soundbar marzeń rozgromił mnie basem

Teufel Cinebar Pro Surround "4.1-Set" to soundbar dla najbardziej wymagających użytkowników. Cecha szczególna? Spektakularny bas. Rozpływający się gładko w powietrzu i przyspieszający akcję serca głębokimi pomrukami.

Zaraz, zaraz - powiecie - dopiero co pisałeś, że Teufel Ultima 40 Active to genialny bas bez cyrografu. Jest jakiś kolejny poziom genialności basu, czy o co chodzi? Ulima 40 Active do zestaw 2 kolumn z opcją podłączenia subwoofera. Tutaj natomiast, oprócz sporego soundbara pod telewizor i 2 tylnych głośników, w zestawie mamy najwyższy model subwoofera w ofercie producenta - Teufel Subwoofer T 10. Czytałem, że dzięki niemu Ultimy zyskują dostojności brzmienia i teraz wiem, że to nie były tylko przechwałki. Nie czekając na podsumowanie tekstu - to najlepszy bas jaki miałem w domu.

4 elementy zestawu połączone ze sobą bezprzewodowo

Producent oferuje możliwość kupienia Cinebar Pro Surround jedynie z głośnikiem basowym, jak i z dodatkowymi satelitami. Do mnie trafiła bogatsza wersja, wyceniona w ramach promocji na 5529 zł. Możecie jednak zacząć od zestawu podstawowego za 4249 zł (soundbar + subwoofer), a głośniki satelitarne dokupić w razie potrzeby później. Mało tego, w ramach programu producenta, sprzęt można testować bez konsekwencji przez 8 tygodni, a do 12 lat gwarancji to z jednej strony potwierdzenie jakości produktu, a z drugiej olbrzymia pewność siebie berlińskiego Teufela.

Instalację zestawu ułatwia fakt, że zarówno subwoofer, jak i głośniki satelitarne łączą się z soundbarem bezprzewodowo. Podłączyłem wszystko do prądu, włączyłem soundbar pilotem i parowanie nastąpiło automatycznie, praktycznie natychmiast. W razie potrzeby możliwe jest też przewodowe podpięcie głośnika basowego. Wśród złączy soudbara znajdziemy też specjalne dla głośników satelitarnych - dołączone do zestawu satelity nie miały jednak wejścia przewodowego. Nic to jednak - 15 m zasięgu spokojnie wystarczy nawet do bardzo dużych pomieszczeń. O specyfikacjach więcej napiszę na podstronach poświęconych poszczególnym elementom zestawu, ale jeśli nie pomyliłem się w obliczeniach, łącznie mamy 420 W mocy, a zestaw zoptymalizowany jest do obsługi pomieszczeń o powierzchni do 35 mkw. Co ważne, sprzęt utrzymuje się w niskich, deklarowanych przez producenta zakresach zużycia energii w trybie czuwania i nie ma znanego ze starszych kin domowych nocnego marnowania energii.

Specyfikacja techniczna zestawu Teufel Cinebar Pro Surround "4.1-Set"

Teufel Cinebar Pro Maksymalna moc (RMS) 200W Głośnik średniotonowy 6 szt. 100 mm, 2 z nich skierowane na boki Głośnik wysokotonowy 2 szt. 25 mm, Złącza 4x HDMI IN, wyjście HDMI 3D ARC CEC, 2x wejście JACK 3,5 mm, wyjście JACK 3,5 mm, cyfrowe wejście koaksjalne, złącze optyczne, wyjście subwoofera, Bluetooth 4.0 z aptX, Chromecast Standardy 4K/2K @60 Hz (4:2:0)/30 Hz (4:4:4), HDCP 2.2, Dolby Digital, DTS, Dynamore Ultra, HDMI 2.0 Budowa 120 x 13,5 x 14 cm, 11,2 kg, dołączona stopka zwiększa wysokość do 14,7 cm, ekran OLED, uchwyty i otwory montażowe, obudowa z aluminium, wykończona szczotkowanym aluminium. Wzmacniacz Dwukanałowy, zintegrowane zasilanie, pobór mocy w trybie czuwania 1W Teufel Subwoofer T 10 Szczytowa moc wyjściowa 150W, 115 dB/1m Głośnik niskotonowy 250 mm, aluminium + kanał reflex DPU Zakres częstotliwości 33 - 190 Hz Komunikacja Bezprzewodowa lub wejście cinch Budowa 38 x 35,1 x 48,3 cm, 15,6 kg, 1m kabel zasilający, odkręcane stopki do ustawienia downfire i frontfire, obudowa z MDF (mat) z wewnętrznymi wzmocnieniami Wzmacniacz Class-D, 1.0, maksymalny pobór mocy 150W, 1W w trybie czuwania, regulacja fazy i poziomu wejściowego, Bass Boost Teufel Effekt x2 Maksymalna moc 35W Zakres częstotliwości 120 - 20000 Hz Komunikacja Bezprzewodowa Głośnik średniotonowy 76 mm Głośnik wysokotonowy 19 mm Budowa 11,2 x 11,2 x 15,3 cm, 0,96 kg, 4 m kabel zasilający, obudowa z tworzywa sztucznego, metalowa siatka, wykończenie jedwabisty połysk, otwory i uchwyty montażowe Wzmacniacz Dwukanałowy, zintegrowane zasilanie, pobór mocy w trybie czuwania 0,5W, technologia Class-D, przechowywanie ustawień po odłączeniu

Źródło zdjęć: Lech Okoń

Źródło tekstu: wł