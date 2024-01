Rozbrajają pułapki na Polaków i pilnują mObywatela. 30 lat NASK

NASK skończył 30 lat. Jeśli nic Ci to nie mówi, nic nie wiesz o polskim internecie.

NASK – Państwowy Instytut Badawczy powstał w grudniu 1993 roku jako samodzielna jednostka badawczo-rozwojowa. Celem było sprawdzenie, do czego nadaje się cały ten internet. NASK sprawuje też pieczę nad domenami .pl, których obecnie utrzymuje ponad 2,5 mln, a także .gov.pl i numeru kierunkowego +48. No i przede wszystkim NASK był pierwszym w Polsce operatorem łączy internetowych.

To tu jeszcze w latach dziewięćdziesiątych wywiązały się pierwsze rozmowy o cyberbezpieczeństwie i miał miejsce prawdopodobnie pierwszy atak hakerski na dużą skalę w naszym kraju, przeprowadzony przez grupę Gumisie. Czas leci, a NASK niezmiennie stara się być o krok przed resztą świata.

Bohater polskiego internetu nie nosi peleryny

W ciągu 30 lat aktywności NASK urósł do prawie 1,5 tysiąca osób, od naukowców opracowujących algorytmy kwantowe po światowej klasy zawodowych hakerów. Nie widzimy ich na co dzień, ale korzystamy z ich pracy, gdy buszujemy po sieci. Tu wiedzę zdobywało też wielu specjalistów z dziedziny cyberbezpieczeństwa, którzy pracują obecnie w bankach, ABW czy wojsku. Kojarzysz numer 8080? To również część NASK.

Polakom NASK powinien kojarzyć się z bezpieczeństwem. W jego ramach działa między innymi CERT Polska – zespół reagowania, który przyjmuje zgłoszenia o oszustwach i atakach w sieci i odpowiednio na nie reaguje. Nie ma tu znaczenia, czy cyberprzestępcy naciągnęli kogoś na przelew na 10 zł, zaszyfrowali dane z kilku lat badań czy zmodyfikowali kod komputera pokładowego lokomotyw. W 2023 roku jednostka przyjęła ponad 400 tysięcy zgłoszeń i wszystkie zostały przeanalizowane. Samych fałszywych SMS-ów, o których często piszemy na TELEPOLIS.PL, było 18 tysięcy… w ciągu jednego miesiąca.

Jednym z owoców tych wysiłków jest system BotSense, przygotowany dla sektora finansowego. Pod jego ochroną robimy przelewy w 12 bankach, co daje w sumie ponad 10 milionów kont. mObywatel również korzysta z tego systemu.

Nad bezpieczeństwem najmłodszych czuwa osobna jednostka: Dyżurnet.pl. Tu eksperci analizują nielegalne treści w polskim internecie, ze szczególnym naciskiem na zwalczanie seksualnego wykorzystania dzieci. To zadanie niezmiernie trudne, ale wciąż potrzebne. Jednostka współpracuje na tym polu między innymi z Interpolem. Z drugiej strony NASK prowadzi kampanie edukacyjne, byśmy nie dawali nabić się w butelkę i dobrze zabezpieczali swoje konta w sieci.

W zakresie operacyjnym NASK jest także szeroko pojęta cyfryzacja, z której pełnymi garściami czerpie administracja naszego kraju. To takie systemy jak EDZ RP (elektroniczne zarządzanie dokumentacją dla urzędów) e-Dowód, mObywatel i oczywiście Otwarta Sieć Edukacyjna. OSE obejmuje już 90% polskich szkół i korzysta z niej ponad 4,5 mln uczniów. Przeprowadzony został tez pilotaż „paszportu dla ziemniaka” – programu identyfikacji żywności, przygotowywanego na prośbę sektora rolnictwa.

Nie brak produktów, które dopiero czekają na komercjalizację – na przykład PLLuM, czyli polski otwarty wielki model językowy, który ma wspierać rodzimy biznes tak, jak na zachodzie robi to ChatGPT.

Przyszłość w budowie

Świętowanie 30 urodzin prowokuje do wspominania dawnych czasów, ale nie tu. Sporą część konferencji z tej okazji pracownicy NASK poświęcili rozmowom o przyszłości i wyzwaniom, przed jakimi przyjdzie im stanąć. Już teraz specjaliści z CERT Polska wyobrażają sobie, jak sztuczna inteligencja zostanie wykorzystana w cyberatakach. Ataki kierowane, dotychczas kosztowne i zarezerwowane tylko dla osób na ważnych stanowiskach, będzie można przeprowadzać masowo – SI wygeneruje scenariusz dla każdego Polaka na podstawie mediów społecznościowych. Zamiast pracowników call center dzwonić będą do nas boty z głosami wzorowanymi na prawdziwych osobach, może nawet naszych znajomych. Cyberprzestępczość na skalę przemysłową stoi tuż za rogiem, a NASK musi wyobrazić sobie, co szykują czarne charaktery.

Trzeba między innymi podłączyć pozostałe szkoły do OSE i zapewnić jej odpowiednie bezpieczeństwo, odciągnąć młodzież od kuszącej cyberprzestępczości, ukończyć prace nad PLLuM, wdrożyć unijną dyrektywę NIS2 i przekonać administrację, że nie trzeba drukować dokumentów.

To ostatnie jest zaskakująco trudne. Trzeba pokonać potężne bariery. Jedną z nich jest siła przyzwyczajenia, a drugą realne tempo wdrożeń. Niemniej już widać metę. NASK wybuduje w Polsce 3 centra danych na potrzeby administracji krajowej. Mają być gotowe do pracy w połowie 2026 roku. Jest też realna szansa, że w tym samym roku będziemy mogli cieszyć się w pełni cyfrowymi urzędami. Przy aktualnym tempie rozwoju systemu to całkowicie realna perspektywa.

O wyzwaniach stojących przed NASK rozmawiają (od lewej): Przemysław Jaroszewski, były kierownik CERT Polska, Martyna Różycka, kierownik Dyżurnet.pl, Krzysztof Salicki, z-ca dyrektora NASK, Sebastian Kondraszuk, kierownik CERT Polska, Maciej Cisiarek, kierownik Działu Innowacji i Rozwoju Cyberbezpieczeństwa NASK. Zdalnie wystąpił Mirosław Maj.

Wspomniany wcześniej paszport dla ziemniaka to program pilotażowy, ale doczekamy się także paszportów dla polskich jabłek, cebul i wszystkich innych produktów rolnych. Ucyfrowienie ministerstwa rolnictwa i całego sektora z jego tysiącami baz danych i regulacji będzie tytanicznym wysiłkiem, ale NASK lubi wyzwania. Docelowo w warzywniaku, w mięsnym i w lodówce z nabiałem znajdziemy kody QR ze szczegółowymi informacjami o tym, jak i gdzie był hodowany i przetwarzany produkt, co było w nawozach i paszy. Myślę, że wszyscy na tym skorzystamy.

Niekończącym się wyzwaniem jest szukanie ambitnych ludzi z otwartymi głowami, chętnych pracować w NASK. Instytut stawia tu na kształcenie własne i specjalistów dopasowanych do aktualnych potrzeb. Kolejnym wyzwaniem jest przekonanie ich, by nie przeszli do sektora komercyjnego. Chociaż… może to jest jedna z ról tej organizacji w polskim biznesie.

dr inż. Radosław Nielek, dyrektor NASK

30. rocznica założenia NASK zbiegła się w czasie z powołaniem nowego dyrektora instytutu przez Ministra Cyfryzacji. Został nim dr inż. Radosław Nielek, osoba doświadczona w nauce i w biznesie. Jest autorem ok. 100 artykułów naukowych dotyczących AI, ML, wiarygodności informacji, automatycznej analizy tekstów i cyberbezpieczeństwa, ma za sobą pracę na uczelni oraz udział w budowaniu startupów (w tym firmy Mudita, oferującej minimalistyczne telefony). Nie stronił też od roli doradcy.

