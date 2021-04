UPC 4K TV Box teraz z dostępem do aplikacji Amazon Prime Video

UPC Polska kontynuuje poszerzanie swojej oferty cyfrowej rozrywki i dostępu do najciekawszych treści telewizyjnych. Użytkownicy dekodera UPC 4K TV Box mają już dostęp do aplikacji Amazon Prime Video, pozwalającej oglądać filmy i seriale dostępne na tej platformie.

Dekoder UPC 4K TV Box, wprowadzony przez operatora latem ubiegłego roku, to (według operatora) najbardziej innowacyjne, najmniejsze i przyjazne środowisku urządzenie na rynku, cieszące się stale rosnącym zainteresowaniem. Na koniec 2020 roku korzystało z niego już ponad 40 tys. klientów oferty telewizyjnej UPC. Dekoder oferuje nowoczesne funkcje, takie jak sterowanie głosem, integrację 360 z UPC TV Go, obsługę profili i rekomendacje, dzięki którym można dostosować ofertę telewizyjną do indywidualnych lub rodzinnych potrzeb klienta.

W UPC najważniejsza jest satysfakcja naszych klientów, dlatego wciąż inwestujemy i wprowadzamy innowacje, aby zapewnić im najszerszą i najbardziej atrakcyjną cyfrową rozrywkę na rynku, dostępną w każdej chwili i w każdym miejscu. Dodanie aplikacji Amazon Prime Video do naszego flagowego dekodera UPC 4K TV Box pozwala naszym klientom uzyskać jeszcze szerszy dostęp do znakomitych treści.

– Bogdan Bucurei, CMO UPC Polska

Klienci Amazon Prime Video będą mogli zalogować się do aplikacji na urządzeniu 4K TV Box poprzez swoje istniejące konto. Korzystanie z tej aplikacji na dekoderze UPC nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych opłat, poza stałym kosztem subskrypcji Amazon Prime Video. Co więcej, aby rozpocząć korzystanie z Amazon Prime Video, użytkownicy 4K TV Box nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań – aplikacja zostanie zainstalowana na wszystkich aktywnych urządzeniach wraz z nadchodzącą aktualizacją.

Z chwilą uruchomienia aplikacji Amazon Prime Video, posiadacze dekodera UPC 4K TV Box uzyskają dostęp do licznych hitów filmowych i seriali telewizyjnych, dostępnych w serwisie, takich jak Książę w Nowym Jorku, Kolejny Film o Boracie, Wikingowie, Wspaniała Pani Maisel, czy The Boys, również w jakości 4K.

