Horizon Go to teraz UPC TV Go

Horizon Go to telewizja online z ponad 150 kanałami, którą klienci UPC mogą oglądać gdzie chcą i kiedy chcą. Operator poinformował o zmianie nazwy usługi na UPC TV Go.

UPC TV Go to telewizja, którą można mieć zawsze przy sobie - na telefonie czy tablecie. Usługa oferuje dostęp po ponad 150 kanałów na żywo oraz filmów i seriali na żądanie w ramach Filmklub, VOD oraz Replay TV, pozwalając powrócić do wybranych treści aż do siedmiu dni wstecz.

Z UPC TV Go klienci operatora mogą korzystać zarówno za pośrednictwem urządzeń mobilnych, jak i platform Android TV i Amazon Fire TV. Ponadto, użytkownicy zyskują możliwość przesyłania treści na urządzenia wspierające rozwiązania Chromecast i Airplay. Aplikacja UPC TV Go już teraz dostępna jest w sklepach z aplikacjami dla platform iOS, Android, Android TV, Apple TV oraz Fire TV. Poprzednia wersja aplikacji Horizon Go pozostanie aktywna przez najbliższych sześć tygodni. Po tym okresie dostęp do platformy możliwy będzie jedynie za pośrednictwem aplikacji UPC TV Go lub strony internetowej www.upctv.pl.

Źródło tekstu: UPC