UPC: internet 1 Gb/s już w blisko 3 mln gospodarstw domowych

UPC Polska wprowadziło ofertę z internetem światłowodowym o prędkości 1 Gb/s do kolejnych dwunastu miast w Polsce, co daje wynik blisko 3 mln gospodarstw domowych. Mapa nowych miast obejmuje między innymi Kielce, Opole czy Wałbrzych.

UPC Polska od początku roku poszerzyło zasięg usług internetowych o prędkości 1 Gb/s o kolejne 390 tysięcy gospodarstw domowych. Do listy miast w zasięgu UPC dołączyły ostatnio: Pabianice, Zielona Góra, Chorzów, Kielce, Kołobrzeg, Wałbrzych, Zabrze, Bytom, Jaworzno, Opole, Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie.

Dzięki temu prędkość 1 Gb/s dostępna jest już łącznie dla 2 973 502 mieszkań w 94 miejscowościach w całej Polsce.

W UPC Polska stale inwestujemy w rozwój nowoczesnej infrastruktury światłowodowej, by oferować klientom najlepszej jakości na rynku dostęp do nielimitowanego internetu w domu. Pozwala on bez ograniczeń zdalnie pracować, uczyć się, korzystać z cyfrowej rozrywki i być w kontakcie z bliskimi, co jest szczególnie ważne w czasie pandemii