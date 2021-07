Koniec z Cyfrowym Polsatem. Zastąpi go Polsat Box

Cyfrowy Polsat oraz Ipla znikną z rynku. Usługi zastaną zastąpione przez Polsat Box oraz Polsat GO.

Potwierdziły się niedawne plotki. Polsat, po ostatnim odświeżeniu identyfikacji wizualnej i zaprezentowaniu nowych logo, przeprowadza dalszy rebranding swoich marek. Tym razem z rynku znikną Cyfrowy Polsat, Cyfrowy Polsat GO oraz Ipla. Zostaną one zastąpione przez Polsat Box, Polsat Box GO oraz Polsat GO - informują Wirtualne Media.

Polsat Box zastąpi Cyfrowy Polsat

Wiemy, że chcą (red. klienci) mieć wybór i możliwość dostępu do swoich kanałów tv, filmów, seriali, wydarzeń sportowych, kiedy, jak, gdzie i w jakikolwiek sposób chcą - czy na telewizorze poprzez antenę satelitarną czy może coraz częściej przez internet. I to wszystko gromadzi w sobie nasza nowa marka Polsat Box.

- napisał Mirosław Błaszczyk, prezes Grupy Polsat Plus w liście do pracowników.

Przy okazji usługa Polsat Box otrzymała nowy slogan o treści "Wybierz swoje wszystko". Z informacji wynika, że już w połowie czerwca został on zgłoszony do Urzędu Patentowego. Z kolei Polsat GO zastąpi Iplę, czyli usługę VOD, w ramach której za darmo można oglądać treści Polsatu, a pozostałe materiały są płatne. Na ten moment nie wiadomo, kiedy dokładnie rebranding stanie się faktem.

