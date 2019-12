Player przygotował na święta zestaw programów rozrywkowych, filmów i seriali

Każdy grudzień to przede wszystkim przygotowania do świąt Bożego Narodzenia oraz same święta. Aby przetrwać przedświąteczny survival, Player proponuje spędzić trochę czasu ze świątecznymi odcinkami ulubionych programów rozrywkowo-lifestylowych, a także ofertę bożonarodzeniowych filmów dla całej rodziny.

Programy rozrywkowe

W bożonarodzeniowym odcinku serii „Pani Gadżet”, Anna Nowak-Ibisz pomoże znaleźć idealne upominki dla całej rodziny oraz podpowie, jak udekorować stół w nowoczesnym, ale przytulnym stylu. Natomiast w programie „Patent na święta" gwiazdy TVN Style zdradzą swoje sprawdzone sposoby na ten świąteczny okres. W ofercie znajdują się również inspiracje kulinarne. Tomek Jakubiak w specjalnym odcinku poświęconym Bożemu Narodzeniu - „Jakubiak lokalnie: Święta” - pokaże, że również w święta można pozwolić sobie na odrobinę kulinarnej fantazji, a Mikołaj Rey zabierze widzów w „Kulinarny rejs po Polsce”, przedstawiając najciekawsze potrawy świąteczne z różnych zakątków kraju.

Zobacz: Grudzień w Playerze: Nowy serial „Motyw", „Wataha" i hity kinowe

Zobacz: Netflix liderem rynku VoD w Polsce. Serwis wyprzedził w listopadzie dotychczasowego lidera



Player przygotował także rozrywkę dla tych, którzy lubią blichtr i luksusy. „Najdroższe prezenty świata”, „Najdroższe zabawki świata” oraz „Pod choinką milionera” to trzy propozycje stacji TTV o najbardziej ekstrawaganckich świętach, jakie można sobie wyobrazić. Jak spędzają święta najbogatsi? Luksusowe samochody, lot prywatnym odrzutowcem, czy koń na biegunach pokryty kryształami, to tylko część zachcianek, które zapakowane trafiają pod choinkę.

Filmy i seriale

Player to także świąteczne propozycje filmowe. „Zły Mikołaj” to komedia dla całej rodziny, w której zmęczony życiem oszust Willie (Billy Bob Thornton) dorabia jako Święty Mikołaj w supermarketach. Nadużywa alkoholu, jest opryskliwy, przeklina i nie znosi dzieci. Kiedy po zrobieniu zakupów wszyscy wracają do domów, Willie i jego partner w interesach, karzełek Marcus (Tony Cox ), jak zwykle okradają kasę i przenoszą się do kolejnego miasta. Ale tym razem nie wszystko idzie zgodnie z planem.

Kolejna nowość to „Powrót do Christmas Creek” - opowieść o zabieganej specjalistce od nowych technologii (Tori Anderson), która przyjeżdża do rodzinnego miasteczka, żeby ponownie odkryć magię świąt. Kolejna świąteczną propozycją serwisu jest „Cicha noc”. Ethan (Joseph Gordon-Levitt), Isaac (Seth Rogen) i Chris (Anthony Mackie) są najlepszymi przyjaciółmi, którzy od lat pielęgnują pewien zwyczaj. Ich tradycją jest organizowanie wielkiej wigilijnej imprezy, o której mówi się przez kolejny rok. Lata lecą, mężczyźni dorastają i ich życia zmieniają się bezpowrotnie. Wszystko wskazuje na to, że tegoroczne przyjęcie będzie ostatnie. Kumple zrobią więc wszystko, żeby było to niezapomniane wydarzenie.

Serwis zaprasza również na najnowszy film kontrowersyjnego twórcy kina niezależnego Piotra Matwiejczyka - „Nie taki znowu Święty Mikołaj”. Trzej przestępcy przebrani za św. Mikołaja i Elfy wdzierają się podstępem do przedszkola, by uprowadzić 6-letniego Brajana.

Zobacz: Świąteczny prezent od Cyfrowego Polsatu i IPLI - ponad 20 dodatkowych kanałów TV

Zobacz: W świątecznym pudełku Huawei są produkty warte 5000 zł. Można je zdobyć, podejmując wyzwanie

Wielbicieli mocniejszych wrażeń Player zaprasza do oglądania całego sezonu hitowego serialu HBO „Ślepnąc od Świateł”. Jego historia dzieje się w okolicach Bożego Narodzenia, czyli wyśmienitego czasu dla warszawskich dilerów. W tym okresie stolica Polski aż huczy od imprez firmowych i wydarzeń towarzyskich, na których wszelkiego rodzaju używki są towarem wielce pożądanym. Kuba (Kamil Nożyński) – znany handlarz narkotyków zaopatrujący warszawskich polityków, celebrytów, gwiazdy muzyki i wielu zamożnych klientów – postanawia zrobić sobie chwilę przerwy. Mroczna strona Warszawy nie zamierza mu jednak tak łatwo odpuścić.

Player ma też inne propozycje serialowe, w tym takie tytuły, jak: „Chyłki”, „Pułapki”, „Pod powierzchnią”, „39,5 i pół tygodnia”, „Żmijowisko” oraz „Wataha”.

Propozycje dla najmłodszych

W święta Player nie zapomina o najmłodszych. Serwis przygotował listę bożonarodzeniowych hitów dla całej rodziny. Obejrzeć możemy takie filmy, jak: „Renifer Niko ratuje święta”, „Piękna i bestia: Zaczarowane święta”, „Ratujmy Mikołaja”, „Mikołaj i spółka”, „Królowa Śniegu 4: po drugiej stronie lustra” oraz „Kraina Lodu. Przygody Olafa”.

Zobacz: HONOR zapowiada kolejne promocje. Teraz też HONOR 9X będzie taniej

Zobacz: Netflix Polska zapowiada nowości na styczeń 2020

Źródło tekstu: TVN