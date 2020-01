PLAY NOW TV BOX: kanał Eleven Sports 1 w jakości 4K

Play rozbudowuje ofertę swojej telewizji PLAY NOW TV BOX. Nowością jest kanał sportowy Eleven Sports 1 w jakości 4K.

Dzięki dołączeniu do oferty PLAY NOW TV BOX kanału Eleven Sports 1 w 4K abonenci pakietu SPORT w ofercie z dekoderem mogą przeżywać sportowe emocje w jeszcze wyższej jakości. W ofercie 4K kanału znajdują się między innymi mecze hiszpańskiej LaLiga Santander, mecze niemieckiej Bundesligi oraz wiele innych pozycji programowych, które mogą zainteresować wymagających kibiców.

Play udostępnił kanał Eleven Sports 1 w 4K w ofercie, z której można korzystać na łączu internetowym od dowolnego operatora.

ELEVEN SPORTS to stacja telewizyjna emitująca wielkie wydarzenia sportowe światowej klasy. W Polsce oferuje kanały: Eleven Sports 1, Eleven Sports 2, Eleven Sports 3, Eleven Sports 4, które nadawane są 24 godziny na dobę w jakości HD. Eleven Sports 1 jest dostępny również w technologii 4K. Wraz z dołączeniem tej wersji kanału, Play oferuje swoim klientom pełne portfolio Eleven Sports.

Wśród najważniejszych lutowych spotkań, które będą transmitowane na Eleven Sports 1 w 4K, są między innymi derby Mediolanu, w których Inter zmierzy się z AC Milanem, hit Bundesligi z Bayernem Monachium i RB Lipsk oraz mecze czołowych klubów ligi hiszpańskiej, m. in. FC Barcelony i Realu Madryt.

Usługa PLAY NOW TV daje dostęp do ponad 70 kanałów telewizyjnych oraz tysięcy godzin filmów, seriali, programów i bajek na żądanie w dowolnym miejscu i czasie. Pakiet podstawowy PLAY NOW TV zawiera atrakcyjne kanały filmowe, sportowe, dla dzieci oraz rozrywkowe (m.in. National Geographic, FOX, Disney Channel, Comedy Central, History, Eleven Sports 4). Użytkownik może rozszerzyć podstawową wersję usługi o dodatkowe pakiety tematyczne: SPORT, KIDS, EXTRA, HBO GO.

Źródło tekstu: Play